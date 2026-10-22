Paola Guzmán, junto a su invitada especial Sisi Egüez y la academia Bamboleo, fue la encargada de abrir la gala de este miércoles durante la nueva temática de canciones en dúo.

El equipo presentó una interpretación de “Bang Bang”, de Jessie J y Nicki Minaj, apostando por una puesta en escena que combinó baile, sensualidad, interpretación y sincronización labial.

La dificultad de la canción representó un importante desafío para las protagonistas, pero su desempeño recibió elogios de los cuatro jueces, quienes destacaron la seguridad de Paola, el glamour de Sisi y la conexión de todo el equipo.

El primero en compartir sus impresiones fue Tito Larenti, quien reconoció que la canción exigía un trabajo complicado de sincronización labial.

El juez destacó la presencia escénica de Sisi Egüez y su capacidad para transmitir la sensualidad del personaje.

“Lo que me gusta es que tienes una presencia única y arrolladora. Todo lo que has hecho ha sido muy sensual, Sisi”, expresó.

Sin embargo, uno de sus mayores elogios estuvo dirigido a Paola Guzmán.

“Paola, me sorprendiste y me gustó mucho tu trabajo. Has hecho un buen trabajo”, manifestó, reconociendo el esfuerzo de la participante.

La devolución de Gabriela Zegarra estuvo marcada por los elogios a la preparación y precisión de la presentación. La jueza destacó la presencia de Sisi, pero también reconoció el crecimiento de Paola, quien logró reproducir movimientos del video de referencia.

“Paola, quedé impresionada. Cada movimiento iba igual al video de referencia”, afirmó.

Gabriela consideró que el equipo estudió cuidadosamente su propuesta y consiguió reflejar ese trabajo sobre el escenario.

“Estudiaron de principio a fin y eso es muy bueno. Esta fue su mejor noche de todas, me sorprendieron”, expresó.

Por su parte, Elka Meyer felicitó a las protagonistas por el acompañamiento mutuo y la conexión que demostraron durante la actuación.

La jueza valoró el trabajo de sincronización labial y aseguró que Sisi logró transmitir la personalidad y el glamour de la artista que interpretó.

También resaltó el desempeño de los bailarines de Bamboleo, quienes consiguieron mantener el ritmo y acompañar adecuadamente a las protagonistas.

“Ambas se acompañaron y conectaron muy bien. El lip sync estuvo muy bien”, señaló.

El último en compartir sus observaciones fue Quimey del Río, quien destacó la energía colectiva y la conexión entre las protagonistas y el cuerpo de baile.

“Creo que todos, incluido el cuerpo de baile, estaban conectados con la canción”, manifestó.

El juez felicitó especialmente a Paola por la seguridad que transmitió durante la interpretación, mientras que de Sisi destacó la sutileza con la que complementó la presentación.

Después de escuchar las valoraciones, Paola Guzmán expresó su alegría por la respuesta positiva del jurado.

La participante reconoció que interpretar una canción tan exigente representó un reto importante, pero aseguró que el esfuerzo dio resultado.

“La verdad que me gusta mucho esta canción, fue bastante complicado, pero logramos mostrarlo y estamos felices por las devoluciones”, señaló.

Finalmente, llegó uno de los momentos más esperados: conocer la puntuación anunciada por el jurado.

¡Paola Guzmán, Sisi Egüez y la academia Bamboleo obtuvieron 6,3 puntos!

El resultado fue dado a conocer sin incluir el voto secreto de Elka Meyer, cuya calificación permanecerá reservada hasta el viernes.