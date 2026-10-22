“Eso no es autonomía”: Aguirre cuestiona limitaciones de las gobernaciones en seguridad ciudadana

La gobernadora interina de Santa Cruz, Paola Aguirre, expresó su preocupación por el incremento de hechos de violencia en el departamento y planteó la necesidad de que las autoridades departamentales tengan mayor participación y poder de decisión en las estrategias de seguridad ciudadana.

Durante una entrevista con el programa Que No Me Pierda, Aguirre sostuvo que la inseguridad dejó de ser un problema aislado y se convirtió en una preocupación generalizada para la población cruceña.

En ese contexto, defendió la propuesta de que el gobernador retome funciones de mando sobre la Policía a nivel departamental.

“Los gobernadores carecen de absoluta facultad para poder disponer un patrullaje, para tener incidencia de decisión en las estrategias a desplegarse y limitan sus funciones a simple aportación de combustible para que los vehículos manejados por los policías funcionen. Eso no es autonomía, eso no es ejercicio de autoridad con poder de decisión en materia de seguridad ciudadana”, manifestó.

Aclaró que la iniciativa no busca cuestionar la unidad de mando y la jerarquía de la Policía Nacional, sino permitir una respuesta más inmediata a las necesidades de la población, con participación de las autoridades que conocen la realidad de cada región.

Aguirre también cuestionó la cantidad de policías asignados al departamento y consideró insuficiente el anuncio de la llegada de 230 efectivos.

“Claramente no es suficiente. De acuerdo al crecimiento poblacional que tiene el departamento de Santa Cruz, se necesitarían al menos 4.500 o 5.000 efectivos policiales para que exista una especie de proporcionalidad entre la demanda poblacional y el número de efectivos policiales presentes en territorio”, afirmó.

Respecto al plan Frontera Segura, Aguirre indicó que la Gobernación manifestó al ministro de Gobierno su disposición y necesidad institucional de articular acciones conjuntas para responder a la ciudadanía.

Aguirre anunció que viajaría a La Paz para sostener reuniones con autoridades nacionales de distintas áreas, con el objetivo de tratar temas que afectan al departamento y buscar respuestas coordinadas.