Padre Mateo destaca avances en la recaudación y pide seguir donando para la Unidad de Trasplante

Un aporte masivo de tan solo 10 bolivianos permitirá edificar la infraestructura de la primera unidad de trasplante de médula ósea en el país. Sobre la participación colectiva, el sacerdote Mateo Bautista instó a sumar esfuerzos señalando que “estamos pidiendo la colaboración de todos mediante un aporte mínimo de Bs. 10”, asegurando que esta campaña se va a hacer realidad y va a dar calidad de vida a tantos niños y adultos del país.

Las obras físicas del pabellón demandarán una inversión de 6.486.000 bolivianos para redes de oxígeno al vacío, sistemas de climatización especial y mobiliario adaptado, entre otros. El religioso explicó que como ciudadanos vamos a poner la parte de la construcción debido a que los predios son privados, agregando que la Gobernación va a hacer su aporte para el equipamiento médico mientras que al ministerio le competen los ítems y la capacitación además de los insumos.

Este centro especializado abrirá la puerta a procedimientos altamente complejos sin costo financiero para las familias afectadas por la enfermedad. El Padre Mateo resaltó la sostenibilidad del servicio confirmando que este trasplante va a ser gratuito por el SUS y recordó que la iniciativa representa nuestra sexta obra en el oncológico que venimos haciendo con las damas argentinas, ahora con la fundación Love Wins.

Desde el ámbito hospitalario remarcan que la habilitación de esta sala especializada resolverá una carencia histórica en la red sanitaria pública. El director del Hospital Oncológico, Dr. Diego Montenegro, aseveró que “con la anterior directora hicimos todo el proyecto, la necesidad es amplia”, ratificando además que al concretarse este espacio va a cambiar la vida de muchos pacientes, no solo de Santa Cruz, sino de toda Bolivia.

La puesta en marcha inmediata del proyecto resulta determinante ante los extensos tiempos que requiere la edificación de nuevos hospitales de alta complejidad. El Dr. Montenegro enfatizó la prisa de la intervención indicando que el “trasplante está proyectado para ser para niños también, pero es un proceso largo, por eso tenemos que empezar ya”, advirtiendo que el nuevo instituto oncológico demorará entre 5 y 6 años.