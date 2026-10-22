Gobierno afirma que la DEA está en Bolivia y anuncia acciones contra coca excedentaria

El viceministro de Lucha Integral contra el Narcotráfico, Dorian Fernando Badani Villegas, afirmó que el Gobierno trabaja en una nueva estrategia para enfrentar al narcotráfico, con apoyo de organismos internacionales, fortalecimiento de la Policía y acciones destinadas a desarticular organizaciones criminales transnacionales.

La autoridad reconoció la presencia de organizaciones transnacionales vinculadas al narcotráfico en territorio nacional y aseguró que el objetivo gubernamental es impedir que continúen operando.

“Estamos desarticulando las organizaciones criminales transnacionales”, afirmó.

Badani: “La DEA está presente”

Consultado sobre la cooperación internacional, el viceministro afirmó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) tiene presencia en Bolivia y mencionó además la participación de otras instancias internacionales.

“La DEA está presente. No solamente la DEA, la Embajada americana, a través de otras organizaciones americanas; está la comunidad europea, está Naciones Unidas, muy presentes en esta lucha”, declaró Badani.

La autoridad sostuvo que el carácter transnacional del narcotráfico obliga a Bolivia a fortalecer el intercambio de información, capacitación y coordinación con otros países y organismos.

Reconoce presencia de organizaciones transnacionales

Badani manifestó que Bolivia no puede negar el ingreso y operación de organizaciones criminales provenientes del exterior.

“Estamos hablando de organizaciones multinacionales (...) lamentablemente están dentro, han entrado las fronteras”, señaló.

Sin embargo, aclaró que este fenómeno no afecta exclusivamente a Bolivia, sino también a otros países de la región, y destacó la capacidad económica y tecnológica con la que operan estas estructuras.

El viceministro atribuyó parte de la actual situación a las políticas aplicadas durante anteriores administraciones. Estas afirmaciones corresponden a la valoración política de la autoridad.

Amenazas contra Rodrigo Paz siguen bajo investigación

Durante la entrevista, Badani también se refirió a las amenazas denunciadas contra el presidente Rodrigo Paz Pereira.

Indicó que el caso continúa bajo investigación y evitó identificar públicamente qué organización estaría detrás de las intimidaciones.

“No podría decirte específicamente, pues este es un proceso de investigación y en temas de seguridad hay datos que no podemos dar”, explicó.

Badani ratificó que las amenazas fueron denunciadas ante el Ministerio Público y sostuvo que el caso es tratado como un hecho real por el Ministerio de Gobierno.

Preparan erradicación de coca excedentaria

Otro de los puntos abordados fue el crecimiento de los cultivos de coca.

Badani sostuvo que Bolivia cuenta legalmente con 22.000 hectáreas autorizadas, pero señaló que la superficie cultivada supera ampliamente ese límite.

“Hoy tenemos 36.500 hectáreas funcionando, es decir, nos han sobrepasado 14.000 hectáreas”, manifestó.

El último informe de monitoreo de la UNODC registró 36.400 hectáreas de coca en Bolivia durante 2025, frente a las 22.000 autorizadas por la Ley 906, lo que representa un excedente de aproximadamente 14.400 hectáreas.

Gobierno planifica acciones en el Trópico de Cochabamba

Consultado sobre cuándo comenzará una intervención más intensa contra los cultivos excedentarios en el Trópico de Cochabamba, Badani afirmó que el Gobierno se encuentra en etapa de planificación.

“Estamos en plena planificación (...) vamos a necesitar obviamente un respaldo del Congreso para poder comenzar a hacerlo de una manera contundente”, declaró.

La autoridad reconoció que la tarea no será sencilla debido a la expansión de los cultivos y sostuvo que el objetivo es frenar su crecimiento.