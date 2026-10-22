Gobierno y Comité Pro Santa Cruz avanzan para implementar el 50-50

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, se reunió con representantes del Comité Pro Santa Cruz para dar seguimiento a la agenda de trabajo vinculada a la implementación del modelo 50-50, con énfasis en educación, salud e infraestructura.

Gálvez explicó que uno de los primeros avances está relacionado con la elaboración de una currícula regionalizada, para lo cual se prevé conformar una mesa de trabajo entre distintas instituciones, con el Comité Cívico como articulador del proceso.

“Hay cosas que están en camino, por ejemplo, el trabajar la currícula regionalizada. Hay una mesa de trabajo que se va a constituir entre las distintas instituciones y el Comité es un articulador fundamental”, manifestó el vocero presidencial.

Asimismo, señaló que los temas de salud e infraestructura también forman parte de la agenda, aunque su desarrollo requerirá más tiempo.

En ese sentido, remarcó que la educación representa el primer paso para avanzar en la política del 50-50 impulsada por el Gobierno central.

“Como lo hemos dicho muchas veces, hemos decidido clausurar el centralismo. Y eso se hace trabajando con las regiones, dándole lugar. Y el caso de la educación es fundamental para tomar en cuenta las diversas identidades que tenemos en nuestro país. Y el Estado y la nación se construyen desde las regiones”, sostuvo Gálvez.

Finalmente, aseguró que el Gobierno continuará coordinando acciones con el Comité Cívico para dar seguimiento a los compromisos asumidos y avanzar en los temas prioritarios para la región.