Aprehenden en Santa Cruz a ciudadano israelí buscado en su país por narcotráfico

La Policía Boliviana aprehendió en Santa Cruz a Ahash E. M., ciudadano israelí requerido por su país mediante un mandamiento de detención preventiva con fines de extradición por delitos relacionados con el narcotráfico y la comercialización de sustancias controladas.

“Interpol Santa Cruz ha llevado adelante la ejecución de un mandamiento de detención preventiva con fines de extradición en un proceso apegado al marco de constitucionalidad y en estricta observancia a lo establecido por la normativa”, explicó el director departamental de Interpol, Marco Murguía.

Por su parte, el director de la Felcn señaló que el operativo fue resultado de labores de inteligencia y búsqueda coordinadas con la Policía de Israel.

Durante el allanamiento del inmueble donde fue encontrado, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) hallaron una sustancia que dio positivo para marihuana.

“En uno de los ambientes comunes, como es la sala, se han encontrado sustancias controladas de una sustancia verduzca que ha sido sometida en el lugar a prueba de campo y dio positivo para marihuana”, informó el jefe policial.

La autoridad precisó que el pesaje de la sustancia todavía se encuentra pendiente. El material fue trasladado a dependencias de la Felcn para continuar con los procedimientos correspondientes.

Tras su aprehensión, el ciudadano israelí quedó bajo custodia policial para su remisión al centro penitenciario de Palmasola.