Denuncian presuntas prácticas de brujería en el cementerio de Milluni

El cementerio de Milluni, ubicado en el camino a Zongo y a los pies del nevado Huayna Potosí, vuelve a generar preocupación entre comunarios por la presencia de objetos y restos de animales que, según denuncian, estarían relacionados con presuntas prácticas de brujería.

Durante un recorrido por el lugar se observaron, entre otros elementos, un gallo negro muerto, el cadáver de un perro, botellas con bebidas alcohólicas, incienso, fotografías, prendas de vestir y velas abandonadas entre las tumbas.

Los habitantes del sector aseguran que estos hallazgos no son aislados y que aparecen nuevamente incluso después de realizar tareas de limpieza.

Fotografías, prendas y velas entre las tumbas

Uno de los comunarios relató que frecuentemente encuentran fotografías de adultos y niños, además de prendas de vestir y diferentes objetos colocados alrededor de las sepulturas.

“Hay fotos tiradas, prendas de mujeres, de varones, incluso fotos de niños (...) puestas con velas negras, con velas blancas”, señaló.

Según explicó, los propios vecinos retiran estos elementos cuando los encuentran, pero posteriormente vuelven a aparecer.

“Muchas veces nosotros salimos y empezamos a limpiar todo eso, pero de la noche a la mañana otra vez aparece”, manifestó.

Comunarios aseguran que personas llegan de madrugada

Los habitantes de Milluni afirman que algunas personas ingresan al cementerio durante la noche y madrugada.

“Aquí llegan a la una de la mañana, doce de la noche, dos de la mañana, llegan a colocar flores, distintas cosas”, relató un vecino.

Los comunarios relacionan estos ingresos con rituales o prácticas espirituales que consideran inapropiadas dentro del cementerio. Sin embargo, no existe en el reporte una investigación oficial que permita establecer el origen o finalidad de cada uno de los objetos encontrados.

Piden respeto para los difuntos

La principal preocupación de los vecinos es que estas prácticas alteren el lugar de descanso de las personas enterradas en el camposanto.

“Que dejen en paz a nuestros difuntos que están enterrados acá”, pidió uno de los comunarios.

También solicitaron a las autoridades reforzar los controles y evitar ingresos nocturnos que puedan derivar en daños o alteraciones de las tumbas.

Algunos habitantes hicieron además un llamado a los yatiris y a otras personas que acuden al sector para que respeten el carácter funerario e histórico del lugar.

Un cementerio con valor histórico

El cementerio de Milluni también conserva una parte importante de la historia minera de Bolivia.

De acuerdo con el testimonio recogido durante el recorrido, en este lugar descansan víctimas de hechos violentos ocurridos en la región minera durante la década de 1960.

Los comunarios recuerdan que varias familias quedaron afectadas por aquellos acontecimientos y consideran que el cementerio debe ser preservado tanto por respeto a los fallecidos como por su valor histórico.

Solicitan mayor vigilancia

Ante los reiterados hallazgos, los vecinos consideran necesario incrementar la vigilancia en los accesos al cementerio, principalmente durante la noche.