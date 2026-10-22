Identifican a víctima de feminicidio en La Chimba: buscan a los familiares de María Luisa en Santa Cruz

Tras varios días de incertidumbre, se logró identificar formalmente a la mujer hallada sin vida en un inmueble de la zona de La Chimba, al oeste de la ciudad. Se trata de María Luisa Picaneray Dosape, de 27 años, originaria del departamento de Santa Cruz (con indicios de haber vivido en Puerto Quijarro). Con este lamentable hecho, la cifra de feminicidios en el departamento asciende a 14 en lo que va del año 2026.

El macabro hallazgo del cuerpo se registró a mediados de octubre. La pareja y concubino de la víctima la asesinó y enterró en una fosa clandestina excavada en el propio dormitorio de la vivienda, envolviendo el cuerpo en una bolsa de yute.

Los detalles de la investigación policial revelan una perturbadora escena: en una de las paredes de la habitación, el agresor escribió de su propia mano el texto "que en paz descanse María Luisa". De acuerdo con los reportes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), el hombre incluso alistaba un ataúd y una lápida con la intención de velarla y enterrarla definitivamente dentro de la misma propiedad.

El crimen salió a la luz gracias a que el propio agresor le confesó lo ocurrido a su hermana, quien de inmediato acudió a las autoridades para formalizar la denuncia. Tras el operativo policial, el sujeto fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia.

Trabajo coordinado y fallas en los protocolos

El cadáver fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la autopsia de ley. No obstante, la confirmación de la identidad de la víctima tardó casi una semana debido a dificultades para el procesado de huellas dactilares mediante el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).

Desde el colectivo Mujeres de Fuego, quienes impulsaron activamente las gestiones para dar con la identidad de María Luisa, señalaron la urgencia de revisar y optimizar los procedimientos institucionales:

"Al parecer existen algunos vacíos en el protocolo para poder recolectar las huellas de las víctimas en este caso, que no se han estado cumpliendo. Estos vacíos han generado esta retardación. Esperemos que nuestras instituciones —SEGIP, IDIF, Fiscalía y Policía— puedan trabajar más de la mano para que esta información sea más rápida y acelerada".

Un llamado urgente a la familia de la víctima

A una semana del fallecimiento de María Luisa, su cuerpo aún permanece en la morgue del IDIF en Cochabamba a la espera de ser reclamado. Las activistas y las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía, especialmente en Santa Cruz, para ubicar a sus familiares.

"Con el día de hoy se ha cumplido una semana desde que ella ha fallecido y no puede ser posible que el cuerpo todavía se encuentre en el IDIF. Tal vez en este momento ni siquiera la familia sabe que ella ha fallecido. Ayúdennos a dar con sus allegados para que puedan trasladarse a Cochabamba, acompañarla en este proceso y darle el último adiós", enfatizaron desde Mujeres de Fuego, asegurando que, de no aparecer familiares, la organización se hará cargo de brindarle una sepultura digna.