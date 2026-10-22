Vinculan aumento de inseguridad en El Alto con la crisis económica

El activista de seguridad ciudadana Juan Carlos Romero afirmó que el incremento de hechos delictivos registrados en la ciudad de El Alto estaría vinculado, entre otros factores, a la situación económica y laboral que atraviesa parte de la población.

“Por el tema del factor económico, laboral, se están incrementando estos delitos, índices de criminalidad que están sumando en la ciudad de El Alto”, sostuvo Romero.

Reportan robos en domicilios y negocios

El activista señaló que durante los últimos días se conocieron varios casos de robos en viviendas y establecimientos comerciales, principalmente en sectores de los distritos 14 y 8.

Mencionó como ejemplo hechos registrados en negocios de comida, entre ellos brosterías ubicadas en el sector norte de la urbe alteña.

“Robos a negocios, a brosterías que tenemos allá por el distrito norte (...) y no son a una; podemos decir tres a cuatro negocios seguidos en una misma zona”, indicó.

Romero consideró que la repetición de estos hechos genera mayor preocupación entre los vecinos y obliga a reforzar las medidas preventivas.

Plantea reactivar brigadas de seguridad

Ante este escenario, el activista propuso retomar las capacitaciones para conformar nuevamente brigadas de seguridad ciudadana en coordinación con la Policía.

“Necesitamos que se active nuevamente la conformación de las brigadas policiales, brigadas estudiantiles, de padres de familia y vecinales”, manifestó.

A su criterio, la participación organizada de vecinos y comunidades educativas puede contribuir a mejorar la prevención y la comunicación frente a situaciones sospechosas.

Pide mayor coordinación preventiva

Romero sostuvo que la seguridad ciudadana no debería limitarse únicamente a la reacción policial después de cometido un delito, sino incluir acciones preventivas y organización comunitaria.

Su análisis sobre la relación entre inseguridad y factores económicos corresponde a una valoración del activista y no a una conclusión oficial de la Policía.