Trabajadores de BoA se declaran en emergencia y alertan por aeronaves paralizadas

Los trabajadores de Boliviana de Aviación (BoA) se declararon en estado de emergencia ante la situación financiera y operativa de la aerolínea estatal, y cuestionaron la falta de respuestas oportunas por parte de las autoridades para atender los problemas que arrastra la empresa.

El presidente del Sindicato de BoA, Xavier Terrazas, y el secretario de Hacienda, Daniel Ferrufino, aseguraron que existen aeronaves paralizadas pese a que algunas ya cumplieron sus trabajos de mantenimiento y estarían a la espera de motores para volver a operar.

Terrazas aclaró, sin embargo, que la crisis no compromete la seguridad operacional de la aerolínea.

“Jamás se ha considerado, se ha hablado de que esta crisis pueda afectar la seguridad operacional. La seguridad operacional está garantizada”, afirmó.

Sindicato denuncia falta de atención y gestión

Terrazas señaló que el sector envió desde meses atrás diferentes notas al Ministerio de Obras Públicas y posteriormente al directorio de BoA para plantear propuestas y soluciones, pero afirmó que no recibieron la atención esperada.

Según explicó, los trabajadores buscaban instalar mesas técnicas para identificar deficiencias, oportunidades de mejora y alternativas para recuperar la capacidad operativa de la empresa.

Ferrufino sostuvo que las expectativas generadas con el cambio de administración no se tradujeron, hasta el momento, en una mejora sustancial de la situación.

“El panorama no ha mejorado. Justamente por eso nos hemos declarado en emergencia”, señaló.

Diez aeronaves operan y otras permanecen paralizadas

Los dirigentes afirmaron que actualmente 10 aeronaves se encuentran operativas, mientras varias permanecen en tierra.

Terrazas mencionó tres Boeing NG, dos aeronaves clásicas y un Airbus que se encontraría fuera del país a la espera de motores.

Ferrufino explicó que parte de las aeronaves inicialmente ingresaron a mantenimiento programado, pero posteriormente no pudieron volver a volar debido a que sus motores debían ser enviados a talleres o reemplazados.

“Ahora esas aeronaves ya están con su mantenimiento programado cumplido (...) y están listas prácticamente para operar, pero no tenemos los motores”, manifestó.

Según el dirigente, mantener aeronaves en tierra representa gastos que terminan siendo cubiertos por las unidades que sí están generando ingresos.

Trabajadores respaldan una BoA estatal mixta

Durante la entrevista también se analizó la propuesta de transformar BoA de empresa estatal a empresa estatal mixta, una alternativa que ya fue planteada por la gerencia de la compañía.

Terrazas expresó el respaldo del sindicato a esta posibilidad y señaló que permitiría incorporar inversión privada sin que el Estado pierda necesariamente el control de la aerolínea.

Explicó que una de las modalidades contemplaría 70% de participación estatal y 30% privada, mientras otra permitiría una composición de 51% estatal y 49% privada, bajo el marco de la Ley 466 de Empresas Públicas.

“Esa modalidad efectivamente es el único camino que tenemos ahora”, sostuvo Terrazas.

A criterio del dirigente, la incorporación de nuevos recursos permitiría financiar motores, repuestos, alquileres de aeronaves y otras necesidades operativas sin depender exclusivamente del Tesoro General de la Nación.

Alertan que burocracia dificulta conseguir motores

Terrazas señaló también que uno de los problemas que enfrenta BoA es la dificultad para disponer rápidamente de los recursos generados por la venta de pasajes.

Explicó que los ingresos pasan por la Cuenta Única del Tesoro y deben cumplir diferentes procedimientos antes de ser utilizados, algo que considera una desventaja dentro del competitivo mercado aeronáutico internacional.

Según el representante sindical, cuando aparece disponible un motor, repuesto o aeronave para alquiler, las compañías deben contar con recursos de manera inmediata porque existe una alta demanda internacional.