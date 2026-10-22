Disputa por la jefatura en Diputados profundiza la división interna en Libre

La diputada Lissa Claros aseguró que es la jefa de bancada “legal, legítima e institucional” de Alianza Libre en la Cámara de Diputados, en medio de una abierta disputa interna por la conducción de esa fuerza política.

La controversia se profundizó después de que dos bloques de Libre eligieran autoridades diferentes: un sector vinculado políticamente a Jorge Tuto Quiroga designó a Claros, mientras legisladores de Demócratas y el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) ratificaron a Rafael López como jefe de bancada.

“No se puede generar ningún tipo de duda de si soy o no soy, porque solo hay un jefe de bancada acreditado, reconocido, respaldado y que tiene la voz institucional”, afirmó Claros

Claros defiende su elección

La legisladora explicó que su designación surgió de una convocatoria realizada por el comité ejecutivo de Alianza Libre, instancia que, según su versión, se encuentra registrada ante el Órgano Electoral.

Afirmó además que durante esa reunión existió quórum y posteriormente recibió la acreditación de la estructura ejecutiva de la alianza.

“Yo represento a esta institucionalidad, legalidad y legitimidad de la convocatoria”, sostuvo.

En paralelo, Rafael López sostiene que su elección contó con el respaldo de más de la mitad de los legisladores de Libre y comunicó su designación a la Presidencia de la Cámara de Diputados, lo que mantiene abierta la controversia.

Advierte riesgo de “transfugio político”

Claros afirmó que la disputa no debería reducirse únicamente a quién ocupa un cargo, porque la jefatura de bancada participa en decisiones sobre comisiones, metodologías de votación y representación política.

A su criterio, desconocer las decisiones de las estructuras partidarias podría fomentar el transfugio político.

“Estaríamos atentando contra la institucionalidad de las fuerzas políticas y se estaría fomentando el transfugio político”, manifestó.

También planteó la necesidad de revisar la legislación para endurecer las disposiciones contra legisladores que abandonan o desconocen las decisiones de las organizaciones con las que fueron elegidos.

Cuestiona a parlamentarios afines al Gobierno

Durante la entrevista, Claros sostuvo que existen parlamentarios elegidos por Libre que actualmente mantienen posiciones cercanas al Gobierno y afirmó que esta situación estaría debilitando la institucionalidad de la alianza.

“Hay parlamentarios que son muy afines a los intereses del Gobierno en nombre de la Alianza Libre”, afirmó.

La diputada mencionó además denuncias y versiones sobre supuestas prebendas o beneficios para legisladores. Estas afirmaciones corresponden a la posición política de Claros y no fueron acreditadas con pruebas durante la entrevista.

Jefatura implica decisiones dentro de Diputados

Claros remarcó que el jefe de bancada tiene participación en la definición de nombres para comisiones legislativas y en reuniones donde se coordinan decisiones relevantes dentro de la Cámara.

Por ese motivo, sostuvo que quien ejerza esa representación debe mantener coordinación con la estructura política que conformó la alianza y con sus instancias ejecutivas.