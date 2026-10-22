Corte de energía en la Maternidad de Santa Cruz; contemplan traslado de 27 pacientes

Un fallo en el antiguo sistema eléctrico de la Maternidad de la capital cruceña dejó a oscuras las áreas de neonatología y cirugía, afectando directamente a 27 de los 76 pacientes internados. “Hemos sido comunicados hace 3 horas que comenzó a haber fallas en el área eléctrica y fundamentalmente en áreas de mucho riesgo, como es la parte de neonatología”, informó el Dr. Germán Antelo Vaca, secretario Departamental de Salud y Desarrollo Humano.

Para dar solución a la avería provocada por la antigüedad de la infraestructura, técnicos del hospital y de la Cooperativa de Electrificación Rural (CRE) iniciaron un operativo conjunto de reparación. “Es un hospital viejo, necesita un mantenimiento más permanente, eso dejó un sector sin luz”, explicó al respecto el Dr. Jorge Luis Mehdi, director del Sedes.

El corte interrumpió el funcionamiento de equipos clave para la supervivencia de los menores en la unidad de cuidados intensivos neonatales. “No solo hay aparatos para respiración, sino también para mantener temperaturas, para que no hagan hipotermia y lógicamente eso puede deteriorar la salud y hasta pueden fallecer”, advirtió Antelo Vaca sobre la gravedad del incidente.

Ante la eventualidad de que los arreglos se prolonguen, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) alistó la red hospitalaria para coordinar evacuaciones inmediatas a otros establecimientos. “Tenemos un plan de contingencia en el que, si necesitamos derivar a los pacientes, lo podremos hacer”, concluyó el Dr. Mehdi para dar tranquilidad sobre la atención de la emergencia.