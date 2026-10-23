Gálvez: “No actuamos por imposición externa”; Bolivia investigará bajo sus leyes

El vocero presidencial José Luis Gálvez aseguró que el Gobierno boliviano no actuará por presión ni imposición externa tras la publicación de una nueva lista de ciudadanos alcanzados por restricciones de visa de Estados Unidos, y remarcó que cualquier investigación deberá desarrollarse bajo las leyes y procedimientos nacionales.

“No actuamos por imposición, por sugerencia externa. Actuamos por responsabilidad propia y también en el marco de nuestra soberanía”, afirmó Gálvez.

El portavoz señaló que las investigaciones se realizan en Bolivia, por autoridades bolivianas y conforme a la legislación del país.

“Las investigaciones se hacen en Bolivia con autoridades bolivianas y se aplica la ley boliviana”, agregó.

Gobierno reconoce coincidencias con lista de EEUU

Gálvez indicó que existen coincidencias entre algunos de los nombres señalados por Estados Unidos y procesos investigativos que ya estaban abiertos en Bolivia antes de conocerse la nueva lista.

“Hay coincidencias entre los procesos investigativos que están en curso, algunos con varios meses ya de trabajo, otros con semanas, entre lo que señala esa lista y lo que vienen trabajando las autoridades bolivianas”, sostuvo.

Aclaró que estas coincidencias no significan que las autoridades bolivianas actúen automáticamente a partir de las decisiones estadounidenses.

Pedirán información por canales oficiales

El vocero presidencial anunció que el Gobierno solicitará información a Estados Unidos para conocer los antecedentes que sustentaron las restricciones.

“Solicitaremos otra vez información por conducto regular a las autoridades americanas para entender por qué ellos han tomado la decisión que han tomado”, manifestó.

Según Gálvez, esa información podría contribuir a complementar las investigaciones que actualmente se desarrollan en el país.

Gobierno no conocía previamente la lista

Gálvez explicó que existe coordinación con Estados Unidos y otros países en la lucha contra el crimen organizado, pero aclaró que el Gobierno boliviano no conoce previamente las decisiones migratorias estadounidenses.

“No sabemos el contenido de las listas ni el momento en que las presentan”, señaló.

Añadió que las restricciones de visa forman parte de decisiones soberanas del Gobierno estadounidense.

Lista no implica condena en Bolivia

El portavoz presidencial remarcó además que la inclusión de una persona en una lista extranjera no representa automáticamente una condena dentro del sistema judicial boliviano.

“El hecho de que hayan sido mencionados en una lista con una decisión tomada por un Gobierno ajeno al boliviano (...) no implica una condena en el marco boliviano”, explicó.

Gálvez sostuvo que debe respetarse el debido proceso y la presunción de inocencia mientras avanzan las investigaciones.