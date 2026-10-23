Camila Flores, acompañada de su invitado especial Cardamomi y la academia The Royal Dance, fue la encargada de cerrar una nueva jornada de la temática de dúos con una actuación que terminó sorprendiendo al jurado.

El equipo interpretó “Mayores”, de Becky G y Bad Bunny, apostando por una puesta en escena atrevida, divertida y llena de complicidad.

La presentación permitió mostrar una faceta diferente de Camila, quien recibió múltiples elogios por su crecimiento, mientras que Cardamomi también destacó por su interpretación y desenvolvimiento sobre el escenario.

El primero en compartir sus impresiones fue Quimey del Río, quien dio la bienvenida a Cardamomi y confesó que su participación lo sorprendió gratamente.

“Carda, bienvenido. Me ha sorprendido verte. Creo que has dado un buen show”, expresó.

El juez destacó que ambos protagonistas disfrutaron la actuación y lograron transmitir una buena conexión, acompañada de sensualidad y energía.

Sin embargo, uno de sus principales elogios estuvo dirigido a Camila Flores, a quien reconoció por su evolución durante la competencia.

“Has crecido un montón, Camila, desde el inicio. Te sentí muy segura”, manifestó.

Por su parte, Elka Meyer felicitó a los protagonistas y destacó especialmente la evolución que han demostrado en el escenario.

La jueza aseguró que Cardamomi consiguió sorprenderla y reconoció el trabajo que realizó para desarrollar su personaje.

En cuanto a Camila, resaltó su interpretación de Becky G, sus movimientos y la seguridad que transmitió.

“Camila desarrolló muy bien el personaje, se movió como el personaje, se vio liberada y eso es positivo”, señaló.

Elka consideró que la participante comienza a desenvolverse con mayor naturalidad y que ese crecimiento se refleja en sus presentaciones.

Tito Larenti también tuvo palabras positivas para el dúo y reconoció el esfuerzo que Camila viene realizando dentro de la competencia.

“Camila, estuviste muy sensual, me gustó el lip sync, te estás esmerando”, manifestó.

Sobre Cardamomi, el juez destacó que consiguió realizar una buena sincronización labial y acompañar adecuadamente a su compañera.

“Carda, demostraste que tenías buen lip sync y acompañaste muy bien”, expresó.

En cuanto a los bailarines de The Royal Dance, valoró el desempeño general, aunque recomendó prestar mayor atención a pequeños detalles en los conteos de la coreografía.

La última devolución estuvo a cargo de Gabriela Zegarra, quien reconoció que la presentación comenzó con algunas dudas, pero destacó cómo el equipo fue ganando fuerza con el transcurso de la canción.

Según la jueza, los protagonistas consiguieron afianzarse y transmitir mejor sus personajes a medida que avanzaba la actuación.

“En el tema de los personajes, a mí me convencieron”, manifestó.

Gabriela también resaltó el trabajo de Camila y su evolución en la competencia.

“Camila, estás creciendo mucho en el escenario”, expresó.

Su comentario se sumó a las felicitaciones de los demás jueces, quienes coincidieron en reconocer el progreso de la participante.

Después de escuchar las devoluciones, Camila Flores expresó su felicidad por la respuesta del jurado.

“Contenta, súper feliz. Estamos trabajando para mejorar mucho”, manifestó.

Finalmente, llegó uno de los momentos más esperados de la noche: conocer la puntuación del equipo.

¡Camila Flores, Cardamomi y The Royal Dance obtuvieron 7,0 puntos!

Con esta calificación, el equipo consiguió la puntuación anunciada más alta de la semana de dúos hasta ese momento, superando los 6,7 puntos obtenidos minutos antes por Nahuel Vidaurre, Pablo Marquina y Baila Conmigo.