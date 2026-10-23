Nahuel Vidaurre, acompañado de su invitado especial Pablo Marquina y la academia Baila Conmigo, fue el primer equipo en subir al escenario durante una nueva jornada de la temática de dúos.

Los participantes se transformaron en Chayanne y Luck Ra para interpretar “Un siglo sin ti”, apostando por una puesta en escena que combinó baile, interpretación y sincronización labial.

La actuación consiguió comentarios positivos de los cuatro jueces, quienes disfrutaron de la propuesta, aunque también identificaron algunos aspectos que necesitan perfeccionarse.

El juez Tito Larenti destacó el trabajo realizado por ambos protagonistas, especialmente la alegría que transmitieron durante la actuación.

Sin embargo, observó que Nahuel parecía perder por momentos la ubicación dentro del escenario.

“Nahuel, por momentos te encontré perdido en el escenario. No sé si era por el desplazamiento”, comentó.

Pese a ello, reconoció su buena sincronización labial y la sonrisa que mantuvo durante la interpretación.

Sobre Pablo Marquina, resaltó la manera en la que acompañó a su amigo y el trabajo realizado con su personaje.

“Pablo, hiciste muy bien el lip sync y se divirtieron”, manifestó.

Por su parte, Gabriela Zegarra valoró la energía y el desempeño de Nahuel, pero consideró que todavía faltó profundizar en la caracterización del artista que interpretaba.

“Nahuel, hiciste un buen lip sync, estuviste divertido, pero no estaba el personaje”, señaló.

La jueza explicó que, aunque la presentación fue entretenida, esperaba una interpretación más fiel a la personalidad del cantante.

También destacó el acompañamiento de Pablo y la energía de los bailarines de Baila Conmigo.

Elka Meyer destacó especialmente el trabajo de Pablo Marquina y consideró que consiguió representar adecuadamente a su personaje.

En cuanto a Nahuel, observó que en algunos momentos perdió la caracterización, particularmente durante una secuencia de baile en pareja.

Sin embargo, valoró el esfuerzo y la sincronización labial de ambos protagonistas.

“Se nota que han trabajado”, expresó.

Sobre la academia, aseguró que los bailarines realizaron movimientos limpios y aprovecharon correctamente el escenario.

El juez Quimey del Río aseguró que la presentación le resultó divertida y valoró varios elementos de la interpretación de los personajes.

“No ha sido una mala aproximación al personaje. No noté errores en el lip sync”, comentó.

A Pablo le recomendó abrir un poco más la boca durante determinados desplazamientos, mientras que a Nahuel le señaló detalles relacionados con la postura y la tensión de los hombros.

Aun así, reconoció que el participante consiguió transmitir aspectos importantes de su personaje.

Luego de escuchar las devoluciones, Nahuel Vidaurre expresó su felicidad por haber compartido esta experiencia con Pablo Marquina, con quien mantiene una amistad de varios años.

“Yo estoy encantado de tener a Pablo, siempre hemos sido amigos y muy contento de tenerlo aquí en el escenario”, manifestó.

Por su parte, Pablo también compartió su emoción por participar en el programa.

“Muy feliz de estar aquí y de verlos a todos”, expresó.

Finalmente, llegó el momento de conocer la puntuación del equipo.

¡Nahuel Vidaurre, Pablo Marquina y la academia Baila Conmigo obtuvieron 6,7 puntos!

Con este resultado, el equipo consiguió la puntuación anunciada más alta de la semana de dúos hasta ese momento, superando los 6,3 puntos que habían alcanzado Rubén Boix y Paola Guzmán en sus respectivas presentaciones.