La Paz: Alcaldía plantea “hornos recomendados” con pan a Bs 0,80

La Alcaldía de La Paz planteó habilitar “hornos recomendados” donde los vecinos puedan comprar directamente el pan de batalla a Bs 0,80, como una alternativa frente al incremento a Bs 1 anunciado por el sector panificador.

El alcalde César Dockweiler explicó que actualmente algunos productores entregan el pan a intermediarios a Bs 0,80 y posteriormente el producto es comercializado en tiendas, mercados y otros puntos de venta a Bs 1.

“La gente puede ir a comprar directamente al horno y conseguir el pan en 80 centavos”, señaló.

No se eliminará la venta en tiendas de barrio

La autoridad aclaró que la propuesta no busca eliminar la intermediación ni afectar a las tiendas que tradicionalmente comercializan el pan.

“No se estaría eliminando la intermediación. De ninguna manera estamos diciendo que ya no va a llegar el pan a las tiendas”, explicó.

La idea, según dijo, es ofrecer una opción adicional para las familias que viven cerca de un horno o que estén dispuestas a trasladarse unas cuadras para adquirir el producto directamente.

Municipio no tiene competencia sobre el precio

El alcalde recordó que la Alcaldía y la Intendencia Municipal no tienen competencia para fijar o regular el precio del pan.

“El gobierno municipal, a través de la Intendencia, verifica dos elementos: peso y calidad, y no precio”, afirmó.

Según explicó, el control de precios corresponde al Gobierno nacional, a través de las instancias competentes de defensa del consumidor.

Reforzarán controles de peso y calidad

Aunque el municipio no puede intervenir en el precio, anunció que reforzará los operativos para controlar que el pan cumpla con el peso y la calidad establecidos.

“Vamos a empezar operativos para justamente verificar el peso”, indicó la autoridad municipal.

También pidió a la población denunciar ante la Intendencia casos en los que el producto presente menor tamaño o incumpla con las condiciones de calidad.

Panificadores argumentan mayores costos

El alcalde indicó que el sector panificador presentó su estructura de costos y justificó el incremento debido al aumento de precios de insumos como harina, manteca, azúcar y sal.

Según relató, los productores sostienen que mantener el precio anterior significaría trabajar a pérdida.

La autoridad reconoció que el alza puede afectar especialmente a los hogares de menores ingresos.

“Para muchas de las familias, un pan de batalla puede ser la cena de la noche, puede ser el almuerzo del día o uno de los alimentos principales”, manifestó.