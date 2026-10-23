Vásquez niega amenazas y confirma que Libre buscará apartar a López de Diputados

El abogado y asesor jurídico de Alianza Libre, Luis Vásquez, rechazó las acusaciones del diputado Rafael López, quien aseguró que había sido amenazado con ser incluido en una supuesta “lista negra” ante la Embajada de Estados Unidos si no se alineaba políticamente con determinadas decisiones de la alianza.

Vázquez calificó esa versión como falsa y sostuvo que no tiene ninguna capacidad para influir en las decisiones migratorias de Estados Unidos.

“Quisiera tener la mitad del poder que el diputado dice que yo tengo, es decir, poder influir en los Estados Unidos (...) para definir quiénes tienen visa o no visa en Bolivia”, respondió.

Niega haber amenazado a parlamentarios

El pronunciamiento surge después de que López acusara públicamente a Vázquez de amenazar a legisladores de Libre con presentar sus nombres ante la Embajada estadounidense si no se alineaban políticamente.

Vásquez rechazó esa acusación y sostuvo que atribuirle capacidad para determinar restricciones de visa constituye, a su juicio, una forma de desviar la discusión sobre la situación del diputado.

“Creer que los Estados Unidos va a tomar una decisión porque una persona totalmente ajena como yo (...) tenga una decisión sobre el tema, no es sino una fantochada”, afirmó.

Libre buscará apartar a López

Vázquez confirmó que Libre presentó una carta al presidente de la Cámara de Diputados solicitando que el caso de Rafael López sea remitido a la Comisión de Ética y que el legislador sea apartado de sus funciones.

La solicitud fue presentada por el líder de Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, y el gobernador cruceño Juan Pablo Velasco, después de que López apareciera entre los ciudadanos bolivianos con restricciones de visa impuestas por Estados Unidos.

“La Alianza Libre ya ha hecho lo que correspondía hacer (...) se ha entregado una carta al presidente de la Cámara de Diputados (...) en la cual se pide que el señor López sea llevado a un proceso ante la Comisión de Ética”, señaló Vásquez.

Vázquez dice que irán “por el curul”

Consultado sobre si el objetivo de Libre es que López deje definitivamente su escaño, el abogado confirmó que la organización impulsará acciones políticas e institucionales.

“Vamos a ir por la firma de un pacto en contra de la corrupción política y un pacto en contra del transfugio político”, afirmó.

Añadió que Libre pretende denunciar sistemáticamente a parlamentarios que, según la organización, utilicen la actividad política para obtener beneficios particulares.

La eventual pérdida de un curul, sin embargo, no depende únicamente de la decisión de la alianza y debe sujetarse a los procedimientos establecidos dentro de la Cámara de Diputados y la normativa aplicable.