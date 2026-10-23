Pacientes con cáncer piden que los vuelos solidarios no tengan trabas burocráticas

La promulgación de la Ley 1780 abre una esperanza para pacientes con cáncer y enfermedades terminales que necesitan trasladarse a otros departamentos para acceder a tratamientos médicos.

La normativa permitirá acceder a vuelos solidarios, aunque su aplicación dependerá de la reglamentación que establezcan las autoridades.

Lihetzer Zenteno Cuéllar, representante de pacientes con cáncer, expresó su satisfacción por la aprobación de la ley, pero pidió que los procedimientos para acceder a este beneficio sean ágiles y respondan a las necesidades de los pacientes.

“Estamos esperando que haya esa reglamentación justamente, para beneficiar a los pacientes de Beni y Pando que son departamentos donde que los pacientes literalmente se quedan sin acceso a la salud por la lejanía que tienen”, manifestó.

La representante explicó que existen comunidades alejadas, como Santa Rosa y Santa Ana, donde las dificultades de acceso y la falta de carreteras complican los traslados hacia centros médicos especializados.

Zenteno insistió en que la reglamentación debe contemplar trámites sencillos y documentación de fácil acceso para los beneficiarios. Recordó que anteriormente se solicitaron pasajes solidarios, pero las respuestas llegaron demasiado tarde.

“Ya hemos tenido experiencia en que hemos solicitado pasajes solidarios, pero nos han dado recién respuesta después de que el paciente falleció”, lamentó.

La representante señaló que muchos pacientes que reciben atención mediante el Sistema Único de Salud (SUS) son personas de escasos recursos, para quienes costear un vuelo resulta prácticamente imposible, especialmente cuando deben priorizar la compra de medicamentos.