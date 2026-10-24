¡Noche decisiva! Tres equipos, invitados especiales y el voto secreto de Elka Meyer

¡La emoción, el talento y las sorpresas se apoderan esta noche del escenario de La Gran Batalla! La competencia vivirá el cierre de su esperada semana de dúos, con las presentaciones de los últimos tres equipos y la revelación de uno de los momentos más importantes: el voto secreto de la jueza Elka Meyer.

Los participantes tendrán una última oportunidad para impresionar al jurado, demostrar su evolución artística y conseguir una puntuación que les permita luchar por el beneficio de esta temática.

¡Y no estarán solos! Los competidores llegarán acompañados de invitados especiales y sus respectivas academias de baile, con espectáculos preparados para sorprender al público.

Uno de los participantes que buscará destacar será Raymi Vidaurre, quien compartirá el escenario con Flavia Santistevan y la academia Waso.bo.

El equipo se prepara para presentar una propuesta que combine interpretación, baile y conexión escénica, con el objetivo de conquistar las mejores calificaciones.

Otro de los grandes protagonistas de la noche será Giuseppe Benignini, quien estará acompañado por Joseph Jaldín y la academia UN1TY.

El participante enfrentará el desafío de destacar en una presentación compartida, donde la coordinación, la interpretación y la puesta en escena serán fundamentales.

La tercera presentación anunciada estará a cargo de Guery Sandoval, quien llegará junto a Marianela Molina y la Academia Artística CCM.

El equipo tendrá la misión de aprovechar cada momento sobre el escenario para mostrar su preparación y luchar por una de las mejores puntuaciones.

Con tres presentaciones pendientes, invitados especiales, academias de baile y una puntuación secreta por descubrir, La Gran Batalla se prepara para ofrecer una gala llena de expectativas.

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