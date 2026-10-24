"Es una medida acertada": Presidenta del TDJ cruceño respalda el apoyo de la DEA

La nueva presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Irma Villavicencio, respaldó la cooperación de organismos internacionales como la DEA en las investigaciones contra el narcotráfico y la corrupción.

La autoridad consideró que Bolivia atraviesa una crisis en estos ámbitos y sostuvo que es necesario buscar ayuda para enfrentarla.

“Es una medida acertada la que ha dado el presidente Rodrigo Paz, con permitir que organismos internacionales como la DEA presten colaboración. De alguna u otra manera se necesita, porque ahora más que nunca estamos atravesando una crisis con todo esto del narcotráfico, de la corrupción, y necesitamos ayuda internacional”, manifestó en una entrevista con el programa Que No Me Pierda.

Villavicencio afirmó que, durante su trayectoria en el Órgano Judicial, es la primera vez que presencia una situación de estas características.

En medio de los cuestionamientos a la administración de justicia, la autoridad reconoció que recuperar la confianza de la población representa un desafío para su gestión.

“Es un reto y yo me siento capaz. Soy una persona que tiene una trayectoria en el órgano judicial. He sido juez, actualmente soy vocal. Conozco los problemas diarios de la sociedad judicial”, sostuvo.

Villavicencio indicó que buscará trabajar de manera coordinada con jueces, el Ministerio Público, el Gobierno y organismos internacionales para mejorar el funcionamiento de la justicia y enfrentar las irregularidades.

“Primero que nada tiene que haber mucha coordinación. Coordinación con los jueces, con el Ministerio Público, con el Gobierno, con los organismos internacionales, para en conjunto tratar de aminorar este flagelo de lo que es la corrupción y el narcotráfico”, afirmó.

La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia aseguró que está dispuesta a dedicar el tiempo necesario para mejorar la administración de justicia y pidió a la población confiar en su gestión.