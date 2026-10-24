¡El reguetón se apoderó del escenario más grande de la televisión boliviana! Giuseppe Benignini fue el segundo participante en presentarse durante la última gala de la semana de dúos de La Gran Batalla, acompañado por el invitado especial Joseph Jaldín y la academia UN1TY.

El equipo interpretó “X (Equis)”, el éxito de Nicky Jam y J Balvin, con una propuesta cargada de ritmo, energía y actitud urbana que logró captar la atención de los cuatro jueces.

La presentación recibió comentarios positivos por la conexión entre los artistas y la evolución escénica de Giuseppe, aunque el jurado también identificó pequeños detalles que podrían mejorarse.

El juez Quimey del Río fue uno de los primeros en reconocer la energía que transmitieron ambos intérpretes.

“Me ha gustado bastante. Tenía chispa y energía, muy bien”, expresó.

Quimey destacó especialmente el aporte de Joseph Jardín, señalando que su presencia ayudó a fortalecer la presentación de Giuseppe.

“Siento que has llegado y has dado esa dupla que Giuseppe necesitaba. Hay una buena conexión”, afirmó.

La jueza Elka Meyer se mostró satisfecha con la presentación y aseguró que disfrutó la manera en que los participantes interpretaron el género urbano.

“Me encantó y me gusta mucho cómo manejan el reguetón”, manifestó.

Además, felicitó el trabajo de preparación que se reflejó en el escenario.

“Felicitar a mis compañeros porque se ve cuando hay un trabajo de fondo”, señaló.

Tito Larenti también reconoció la calidad de la puesta en escena y felicitó a los integrantes del equipo.

“El equipo, fabuloso”, expresó al comenzar su devolución.

No obstante, observó algunos detalles relacionados con el conteo musical y la coordinación de los bailarines.

Según explicó, hubo momentos en los que una de las integrantes llegó ligeramente tarde a su posición y algunos espacios escénicos pudieron aprovecharse mejor. Pese a ello, aseguró que los errores no restaron valor a la presentación.

“Eso no quita que son fabulosos”, afirmó.

La jueza Gabriela Zegarra resaltó el manejo de las miradas y la confianza con la que ambos intérpretes se desenvolvieron sobre el escenario.

“Jugaron mucho con las miradas. Se sentían muy seguros con lo que hacían”, señaló.

Gabriela también felicitó a Joseph por su talento y por el aporte que realizó al equipo.

“Joseph, eres un artista, me impresionaste”, afirmó.

Después de las devoluciones del jurado, llegó el momento de conocer el resultado de la presentación.

¡Giuseppe Benignini, Joseph Jaldín y UN1TY obtuvieron 8,7 puntos!

Giuseppe recibió el resultado con alegría y agradeció a quienes contribuyeron a su preparación.

“Feliz con el resultado, y gracias a Tito por el apoyo. También agradecer a Joseph por apoyarme”, expresó.

Por su parte, Joseph Jardín compartió un mensaje de cariño hacia sus compañeros.

Con su presentación, Giuseppe sumó una nueva calificación en la última gala de la semana de dúos, una noche en la que también estaba anunciada la participación de Guery Sandoval junto a Marianela Molina y la Academia Artística.