Raymi Vidaurre se corona ganador de la semana de dúos, logra 9,3 puntos y consigue inmunidad

Después de cuatro noches llenas de música, baile, invitados especiales y grandes interpretaciones, finalmente se reveló el esperado voto secreto de Elka Meyer, permitiendo completar la tabla de posiciones de la competencia.

La emoción se apoderó del escenario cuando se confirmó que Raymi Vidaurre y la academia Waso.bo habían alcanzado la puntuación más alta de la temática, con 9,3 puntos, asegurándose un beneficio que podría marcar la diferencia en su permanencia dentro del programa.

¡Raymi y su equipo ganaron la inmunidad y no podrán ser nominados en la próxima gala de eliminación!

El equipo de Raymi cerró una semana destacada después de presentar una explosiva interpretación de “Taki Taki”, junto a la invitada especial Flavia Santistevan.

Con 9,3 puntos, Raymi consiguió superar a sus competidores y quedarse con el primer lugar de la semana de dúos.

La victoria no solamente representa un reconocimiento artístico para Raymi y Waso.bo.

El beneficio obtenido es uno de los más importantes de la competencia: la inmunidad frente a las nominaciones de la próxima gala de eliminación.

Esto significa que Raymi y los integrantes de su academia no podrán ser nominados durante esa instancia, independientemente de las dificultades que puedan presentarse en la siguiente etapa.

La segunda posición fue para Giuseppe Benignini y la academia UN1TY, quienes protagonizaron una presentación llena de energía junto al invitado especial Joseph Jaldín y lograron un 8,5.

Otra de las sorpresas de la definición fue el empate entre Camila Flores y Guery Sandoval, quienes consiguieron 7,3 puntos cada uno.

Nahuel Vidaurre alcanzó 6,5 puntos, mientras que Paola Guzmán y Rubén Boix empataron con 6,3.

Más abajo quedaron Esteban Garnica y Natalie Vargas, ambos con 5,8 puntos.

Finalmente, Kate Peruccy cerró la clasificación con 4,5 puntos.

Aunque solamente un equipo podía obtener el beneficio, cada presentación permitió a los competidores demostrar sus capacidades y recibir nuevas observaciones del jurado para continuar creciendo.