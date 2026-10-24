Guery Sandoval y Marianella Molina reviven “Grease”y conquistan al jurado con su química

¡La última presentación de la semana de dúos llegó cargada de nostalgia, ritmo y mucha alegría! Guery Sandoval fue el encargado de cerrar las actuaciones de este viernes en La Gran Batalla, acompañado por la invitada especial Marianella Molina y la Academia Artística CCM, con una puesta en escena inspirada en el clásico musical “Grease”, protagonizado por John Travolta y Olivia Newton-John.

Desde el inicio, los intérpretes apostaron por una presentación llena de movimiento, complicidad y expresiones que transportaron al jurado al universo de esta recordada producción musical.

La jueza Gabriela Zegarra fue una de las primeras en reconocer la conexión escénica de ambos artistas, destacando que lograron complementarse durante toda la actuación.

“No pararon de moverse de principio a fin. ¡Qué buena química tienen los dos!”, expresó.

Gabriela resaltó que tanto Guery como Marianela consiguieron mantener el protagonismo sin opacarse entre sí.

“Cuando se acompañan, brillan los dos. Es bueno verlos”, manifestó.

Elka Meyer también se mostró entusiasmada con la presentación y destacó el trabajo de sincronización labial de los intérpretes.

“Me encantó verlos bailar, compartir y bailar. Me encantó el lip sync, lo disfruté. Verlos juntos es increíble”, afirmó.

La jueza elogió la alegría que transmitieron los bailarines y la forma en que aprovecharon el escenario.

Sin embargo, observó que algunos integrantes todavía deben controlar los nervios y la ansiedad durante sus actuaciones.

Según explicó, una de las bailarinas se adelantó en determinados momentos, afectando ligeramente la coordinación.

El juez Quimey del Río aseguró que disfrutó la presentación y consideró que la elección musical fue apropiada para los artistas.

“Chicos, me divertí mucho. Me ha gustado”, manifestó.

Quimey reconoció el esfuerzo de Guery por mantener la caracterización durante la puesta en escena, aunque observó que hubo momentos en los que el personaje perdió intensidad.

“Había momentos donde sí había el personaje y otros donde se soltaba”, explicó.

Finalmente, felicitó a los bailarines por mantenerse dentro de sus personajes y contribuir al ambiente alegre del espectáculo.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la devolución de Tito Larenti, quien resaltó la experiencia y el profesionalismo de Guery Sandoval y Marianela Molina.

“Cuando hay una profesional detrás del gran equipo, se nota”, manifestó.

El juez reconoció que todavía existen aspectos por corregir, pero consideró que el talento y la trayectoria de los intérpretes merecen un reconocimiento especial.

“Guery, fantástico. Para mí son trayectoria en el escenario, son años y años de sacar la sonrisa a la familia boliviana”, expresó.

Tito cerró su devolución con palabras de admiración hacia ambos artistas.

“Para mí, admiración profunda para ustedes dos. Realmente son grandes artistas”, afirmó.

Después de las devoluciones del jurado llegó el momento de conocer la calificación del último equipo en presentarse.

¡Guery Sandoval, Marianela Molina y la Academia Artística CCM obtuvieron 7,3 puntos!

La nota reconoció una puesta en escena caracterizada por el baile, la complicidad entre los protagonistas y la interpretación de un clásico musical.