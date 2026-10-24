Senamhi pronostica lluvias con tormentas eléctricas y granizo en tres departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo en La Paz, Oruro y Potosí durante las próximas horas, principalmente en horas de la tarde.

Según el reporte, el ingreso de mayor humedad y el calentamiento registrado durante las mañanas favorecerán la actividad de lluvias en el occidente del país, incluida la ciudad de El Alto.

Prevén nevadas en las cordilleras

El Senamhi también anticipó la posibilidad de nevadas entre el lunes y el martes en las cordilleras Oriental y Occidental, en cotas superiores a los 4.100 metros sobre el nivel del mar.

Estas condiciones responden a la actividad atmosférica prevista para los próximos días en las zonas de mayor altitud.

Alerta meteorológica para Santa Cruz

De manera paralela, la institución emitió una alerta meteorológica para el departamento de Santa Cruz ante el posible ingreso de un frente frío, previsto entre el día siguiente al reporte y el martes por la mañana.

El fenómeno podría afectar a los llanos orientales y la región del Chaco, según la explicación del Senamhi.

La institución recomendó mantenerse atentos a las actualizaciones de los pronósticos meteorológicos ante la posibilidad de lluvias, tormentas eléctricas y granizo.