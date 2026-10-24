Ferrufino declaró hasta la madrugada y su defensa cuestiona las pruebas en el caso Marset

Tras la declaración, la defensa del exjefe de Inteligencia de la Policía cuestionó los elementos que lo vinculan con los hechos investigados y pidió que la Fiscalía verifique con precisión dónde se encontraba el oficial durante el procedimiento.

“En realidad tendrían que mostrar el tiempo, lugar y hecho que se ha realizado y hay una incongruencia entre dónde estaba el teniente coronel y dónde supuestamente han ocurrido los hechos”, manifestó el abogado Marcelo Galván.

El jurista sostuvo que la investigación debe establecer las circunstancias concretas de los hechos antes de atribuir responsabilidades a su defendido. A su criterio, si se comprueba que Ferrufino no estuvo en el lugar donde se produjo la captura de Marset, el Ministerio Público debería permitirle continuar el proceso en libertad.

La defensa pide verificar la grabación del operativo

Galván también se refirió al video del operativo realizado el 13 de marzo de 2026, en el que fue capturado Marset, y pidió que se investigue quiénes aparecen en la grabación y a quiénes corresponden las voces que se escuchan.

“Hay que ver a quiénes pertenecen las voces de ese video”, afirmó.

El abogado cuestionó que se pretenda relacionar a Ferrufino con reclamos registrados en ese material audiovisual, pues, según su versión, el oficial no se encontraba en el lugar donde se produjo la aprehensión del narcotraficante uruguayo.

“Vayamos a verificar primero la grabación y segundo, vayamos a verificar quiénes y dónde actuaron”, insistió.

La defensa considera que estos elementos deben ser analizados antes de establecer una posible participación del exjefe policial en los hechos investigados. Galván pidió que el Ministerio Público actúe con objetividad y contraste las declaraciones y grabaciones con los demás elementos de prueba.

Inspeccionan el vehículo del exjefe policial

Después de la declaración, este sábado concluyó la inspección del vehículo de Ferrufino en dependencias de la Felcc. La diligencia forma parte de las actuaciones investigativas destinadas a recabar elementos que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.

El abogado defensor señaló que espera recibir el informe correspondiente para conocer los resultados de la inspección y definir cómo encarará la defensa los siguientes pasos del proceso.

La inspección se realizó mientras la Fiscalía avanzaba en la preparación de la imputación formal contra el teniente coronel. Según el reporte difundido durante la jornada, hasta ese momento el requerimiento todavía no había sido emitido.

La defensa indicó que, si la imputación se presentaba durante la tarde, la audiencia de medidas cautelares podría desarrollarse este domingo. La realización de esa audiencia dependerá de las actuaciones y determinaciones del Ministerio Público y de la autoridad judicial.

Ferrufino fue aprehendido el viernes

El teniente coronel Juan Marcelo Ferrufino Rojas fue aprehendido el viernes 23 de octubre por orden de una comisión de fiscales, dentro de un proceso iniciado por el Ministerio Público a instancia del Ministerio de Gobierno.

La orden de aprehensión también alcanza a Óscar Fernando Moreno y Erick Salvador Correa. De acuerdo con el mandamiento difundido, Ferrufino es investigado por presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, hurto, concusión y cohecho pasivo, entre otros extremos que deberán ser esclarecidos durante la investigación.

Ferrufino fue uno de los jefes policiales vinculados al operativo que permitió la captura de Sebastián Marset el 13 de marzo de 2026. Su aprehensión se produjo en medio de las pesquisas sobre presuntas irregularidades relacionadas con ese procedimiento.

Investigan la presunta desaparición de bienes

Las investigaciones también se desarrollan en un contexto de denuncias sobre la presunta desaparición de dinero, joyas, relojes y otros bienes que habrían estado relacionados con los procedimientos policiales vinculados al caso Marset.

Paralelamente, las autoridades indagan la posible circulación de audios que contendrían información reservada sobre operativos policiales. Sin embargo, la relación concreta de estos hechos con Ferrufino deberá establecerse a partir de los elementos probatorios que se incorporen al proceso.

La Fiscalía deberá determinar si existen pruebas suficientes para sustentar las acusaciones y establecer la posible participación de cada uno de los investigados.

Mientras tanto, la defensa insiste en que se verifique el contenido de las grabaciones, la ubicación de los efectivos durante el operativo y los resultados de las diligencias realizadas. Ferrufino mantiene su condición de investigado y se presume su inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada.