“Necesitamos coordinar con la DEA”: Romer Saucedo respalda cooperación internacional

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmó que Bolivia necesita coordinar acciones con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y otros organismos internacionales para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.

A través de una publicación, Saucedo sostuvo que la cooperación internacional es necesaria para enfrentar los delitos transnacionales y expresó su respaldo a la apertura de Bolivia hacia el Gobierno estadounidense.

“Nuestra postura institucional es bastante clara: NECESITAMOS COORDINAR CON LA DEA y con todos los organismos internacionales que nos proporcionen mecanismos para fortalecer la lucha contra las drogas, la corrupción y el crimen organizado”, escribió el titular del TSJ.

Saucedo también señaló que, desde el Órgano Judicial, ya se vienen coordinando acciones mediante la cooperación europea, y destacó la importancia de ampliar los mecanismos de colaboración con otros países y organismos internacionales.

“Los delitos transnacionales necesitan ser combatidos entre todos”, remarcó.

El pronunciamiento se da luego de la entrevista que brindó la nueva presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Irma Villavicencio, en el programa Que No Me Pierda, donde calificó como “una medida acertada la que ha dado el presidente Rodrigo Paz, con permitir que organismos internacionales como la DEA presten colaboración”.