“La vida del músico es muy arriesgada”: Elías Ayaviri tras accidente de Los Chicos Fieles

El cantante boliviano Elías Ayaviri se pronunció tras el accidente de tránsito que sufrió la agrupación Los Chicos Fieles cuando se dirigía a los Yungas de La Paz para cumplir una presentación en Mayaya.

El artista confirmó que los integrantes fueron hospitalizados y pidió a sus seguidores que se unan en oración por su pronta recuperación.

“Ellos ya han sido hospitalizados, gracias a Dios están bien, están siendo atendidos ahora mismo”, manifestó Ayaviri en un mensaje difundido en redes sociales, en el que informó sobre la situación de los músicos tras el siniestro.

El cantante también expresó su preocupación por los riesgos que enfrentan los artistas durante sus constantes viajes para cumplir compromisos musicales.

“Nadie se salva de este tipo de situaciones. La vida del músico es muy arriesgada y yo hablo por muchos grupos que viajan cada semana”, señaló.

Ayaviri destacó que los integrantes de Los Chicos Fieles son jóvenes con talento y pidió a sus seguidores mantenerse pendientes de su evolución médica. Asimismo, indicó que continuará compartiendo información sobre lo ocurrido.

El accidente se produjo cuando la agrupación viajaba hacia Mayaya, en el norte del departamento de La Paz, donde tenía programada una presentación.

De acuerdo con los reportes difundidos sobre el hecho, el vehículo sufrió un embarrancamiento en la ruta Caranavi-Sapecho.