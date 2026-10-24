“Queremos justicia”: avanza el caso Hotel Las Américas con más de 30 citaciones

Según Saucedo, entre las personas convocadas figuran Jhonny Aguilera, excomandante policial, y Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera.

Las declaraciones se recibirán en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz. Saucedo explicó que las fechas se conocerán una vez que la Policía complete la entrega de las citaciones.

“Después de más de 17 años venimos buscando lo que estamos buscando simplemente es que se haga justicia”, afirmó.

Las citaciones tienen como finalidad recoger declaraciones dentro de la investigación y no implican, por sí mismas, una imputación ni una determinación de responsabilidad penal contra las personas convocadas.

El operativo que marcó el caso

El caso Hotel Las Américas se remonta a la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando efectivos policiales ingresaron a ese establecimiento de Santa Cruz de la Sierra. El operativo terminó con la muerte del irlandés Michael Dwyer, del boliviano-húngaro Eduardo Rózsa y del rumano Árpád Magyarosi. También se produjo la detención de Elöd Tóásó y Mario Tadic, entre otras actuaciones que posteriormente fueron cuestionadas.

En ese momento, el gobierno de Evo Morales sostuvo que el grupo encabezado por Rózsa Flores estaba vinculado con un supuesto plan terrorista y separatista. Sin embargo, las circunstancias del operativo y el proceso judicial posterior dieron lugar a denuncias de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y vulneraciones al debido proceso.

El caso trascendió el ámbito nacional y llegó al sistema interamericano de derechos humanos. En su Informe de Fondo 394/21, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atribuyó responsabilidad internacional al Estado boliviano por la muerte de Dwyer y concluyó que se vulneraron derechos de cuatro personas detenidas, entre ellas Tóásó y Tadic.

En julio de 2024, la CIDH remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con el objetivo de que se determinara la responsabilidad internacional del Estado y se avanzara en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el organismo.

Denuncia contra aproximadamente 155 personas

En agosto de 2026, exdirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista, entre ellos David Sejas y Alfredo Saucedo, presentaron una denuncia penal que, según la información difundida sobre el proceso, incluye a aproximadamente 155 personas, entre exautoridades de Gobierno, exfiscales, exjueces y exmagistrados.

Los denunciantes buscan que se investigue la presunta responsabilidad de quienes, según su planteamiento, participaron en los hechos o en las actuaciones judiciales posteriores. La denuncia menciona presuntos delitos como asesinato, tentativa de homicidio, vejaciones, torturas, privación ilegal de libertad, amenazas y resoluciones contrarias a la Constitución.

Entre las recomendaciones de la CIDH se encuentran la reparación integral de las víctimas, medidas de rehabilitación, la investigación de las presuntas vulneraciones de derechos y garantías de no repetición.

Con las más de 30 citaciones, las víctimas esperan que la investigación avance y permita esclarecer lo sucedido durante el operativo del Hotel Las Américas y los hechos posteriores. Saucedo resumió su expectativa en una palabra: “Justicia”.