Panificadores de El Alto mantienen el pan en Bs 0,80 hasta el lunes

La Federación de Panificadores de El Alto determinó mantener el precio del pan de batalla en Bs 0,80 por unidad hasta este lunes, jornada en la que participará de una nueva reunión con autoridades del Gobierno para analizar medidas destinadas a reducir los costos de producción.

El representante del sector, Marcelo Condori, explicó que la decisión final dependerá de la propuesta que presente el Ejecutivo. En caso de no existir un acuerdo favorable, los panificadores alteños evaluarán incrementar el precio referencial a Bs 1 desde el martes.

“Mientras tanto el precio del pan sigue manteniéndose a 0,80. Una vez que tengamos esta reunión, si es favorable para nuestro sector, vamos a seguir con el precio de 80. Si no es favorable, vamos a incrementar un precio referencial de un boliviano a partir del día martes”, manifestó.

Decisión será consultada con 850 panificadores

El dirigente aclaró que cualquier determinación será puesta en consideración de las bases de la Federación, que agrupa a aproximadamente 850 panificadores en El Alto.

“Nosotros siempre bajamos todo con nuestras bases. Son 850 panificadores en la ciudad de El Alto. Vamos a consultar a todos ellos una vez que tengamos la respuesta del Gobierno”, señaló.

Luego de la reunión del lunes, el sector definirá si mantiene el precio actual o se suma al incremento que ya comenzó a aplicarse en algunos puntos de La Paz.

Esperan una mejor propuesta del Gobierno

La dirigencia alteña manifestó que las propuestas planteadas hasta ahora por el Gobierno no habrían satisfecho las demandas del sector, aunque confirmó su asistencia al próximo encuentro.

“Vamos a asistir el día lunes y vamos a ver qué nos propone. Ojalá sean buenas propuestas para que también la gente de a pie no sufra el incremento del precio del pan”, expresó el representante.

El Gobierno anunció que trabaja en un decreto que permitiría a los panificadores acceder a una importación directa de harina a menor costo, medida con la que busca reducir los costos de producción y mantener el precio del pan de batalla.

Suben precios de horneaje por Todos Santos

La Federación de Panificadores de El Alto también informó sobre los precios de horneaje que regirán durante la festividad de Todos Santos.

El horneaje por quintal subió de Bs 240 a Bs 255, mientras que por arroba pasó de Bs 60 a Bs 65.

El sector señaló que los precios fueron coordinados con la Intendencia Municipal para tratar de reducir el impacto económico sobre las familias alteñas.

850 unidades productivas ofrecerán el servicio

De acuerdo con la Federación, las 850 unidades productivas afiliadas y con licencia de funcionamiento estarán habilitadas para ofrecer servicios de horneaje durante Todos Santos.

Mientras tanto, el precio del pan de batalla continuará en Bs 0,80 en El Alto hasta conocer el resultado de la reunión prevista con el Gobierno para este lunes.