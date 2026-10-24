Este domingo 25 de octubre, más de 158 millones de ciudadanos están habilitados para elegir al próximo presidente del país, en una segunda vuelta que enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La disputa llega después de una primera vuelta muy ajustada, en la que Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras Lula alcanzó el 45,16%.

A dos días de las elecciones, ambos candidatos participaron en su último debate televisivo, con el objetivo de presentar sus propuestas, cuestionar a su adversario y atraer el apoyo de los electores que todavía no han definido su voto.

El periodista Patricio de la Barra, desde Brasil, informó que el encuentro tuvo una estructura más ordenada que el debate anterior.

Según explicó, los candidatos permanecieron principalmente en sus respectivos espacios de intervención, lo que permitió un intercambio más controlado.

“Hubo algunos momentos en que hubo acusaciones mutuas”, señaló el periodista.

Durante el encuentro, Lula insistió en sus propuestas para combatir la pobreza y mejorar las condiciones sociales de la población.

Por su parte, Flávio Bolsonaro cuestionó los resultados económicos y sociales del actual Gobierno, además de plantear sus propias propuestas para el país.

Las intervenciones también incluyeron alusiones personales y críticas relacionadas con denuncias de corrupción.

Durante su intervención, el periodista consideró que Flávio Bolsonaro mostró mayor soltura en determinadas partes del debate, mientras percibió a Lula menos cómodo al desarrollar algunas respuestas.

De la Barra relacionó esta diferencia con la edad y la experiencia reciente de ambos contendientes. Una de las principales características del balotaje es la pequeña diferencia entre los candidatos.

Una encuesta de Real Time Big Data citada durante la cobertura situó a Flávio Bolsonaro con el 52% de los votos válidos frente al 48% de Lula.

Por otro lado, otros sondeos muestran diferencias menores, con escenarios que se encuentran dentro de los márgenes de error.

De la Barra también recordó que una cantidad importante de ciudadanos no participó en la votación del 4 de octubre.

Según los datos electorales, más de 33 millones de personas se abstuvieron de votar, una cifra que representa un grupo relevante para ambas campañas.

El periodista señaló que los candidatos buscan movilizar a los votantes indecisos y a los sectores en los que el sufragio es facultativo, como los jóvenes de 16 y 17 años y los mayores de 70 años.

A diferencia de Bolivia, donde existe un periodo de silencio electoral previo a la votación, Brasil permite determinadas actividades de campaña hasta fechas más cercanas a la jornada electoral.

Durante la entrevista en Que No Me Pierda, De la Barra explicó que los equipos de ambos candidatos tenían previstas actividades de cierre de campaña para el sábado.

Lula concentraría sus actividades en São Paulo, mientras Flávio Bolsonaro desarrollaría encuentros políticos en Río de Janeiro y Belo Horizonte.

El proceso electoral está programado para el domingo 25 de octubre.