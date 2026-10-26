Trump cuestiona el triunfo de Lula sobre Flávio Bolsonaro y lo compara con las elecciones de EEUU de 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este domingo la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y comparó el resultado con el triunfo del demócrata Joe Biden en los comicios estadounidenses de 2020.

“Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden. Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda. Pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen”, afirmó Trump, sin aportar pruebas de irregularidades en el proceso electoral.

Según los resultados oficiales, con el 99,98 % de las urnas escrutadas, Lula obtuvo el 51,78 % de los votos frente al 48,22 % de Flávio Bolsonaro.

Trump había destacado el resultado de Bolsonaro en primera vuelta

Antes de conocerse el resultado de este domingo, Trump había señalado que seguía de cerca las elecciones brasileñas, aunque inicialmente evitó respaldar públicamente a alguno de los candidatos.

“Estamos siguiendo la situación”, respondió a periodistas en Washington cuando fue consultado sobre la contienda.

Trump ya había celebrado como una “victoria muy, muy grande” el desempeño de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, celebrada el pasado 4 de octubre.

En aquella jornada, Bolsonaro obtuvo el 47 % de los votos y terminó dos puntos por encima de Lula, una diferencia equivalente a unos 2,2 millones de sufragios.

Sin embargo, el mandatario brasileño logró revertir ese resultado en la segunda vuelta, convirtiéndose en el primer candidato desde el fin de la dictadura militar en Brasil que gana la Presidencia después de haber quedado segundo en la primera ronda.

Cercanía de Trump con la familia Bolsonaro

La postura del presidente estadounidense se produce en medio de su cercanía política con la familia Bolsonaro. En mayo, Trump recibió en la Casa Blanca a Flávio Bolsonaro y a su hermano Eduardo.

El mandatario estadounidense también ha defendido reiteradamente al expresidente Jair Bolsonaro y ha cuestionado el proceso judicial en su contra, al que calificó como una “caza de brujas”.

Las relaciones entre Washington y Brasilia han atravesado momentos de tensión desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Su Gobierno impuso aranceles a productos brasileños y sanciones contra autoridades judiciales del país, medidas que Lula calificó como una injerencia en los asuntos internos de Brasil.

Mientras Trump cuestionó el resultado electoral, el senador independiente estadounidense Bernie Sanders felicitó a Lula y calificó su victoria de “extraordinaria”.

“Lula ha defendido a los trabajadores brasileños y la democracia, y seguirá haciéndolo durante los próximos cuatro años”, escribió Sanders en la plataforma X.