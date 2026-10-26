Flávio Bolsonaro anuncia que pedirá anular las elecciones en Brasil

El senador Flávio Bolsonaro anunció que no reconocerá su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva y que solicitará la anulación de las elecciones realizadas este domingo 25 de octubre de 2026.

La declaración se produce después de que la Justicia Electoral confirmara la reelección de Lula para un cuarto mandato presidencial no consecutivo.

Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, cuestionó especialmente la decisión judicial que permitió ampliar el horario de votación durante la segunda vuelta.

Tras conocerse el resultado del balotaje, Flávio Bolsonaro anunció su intención de impugnar el proceso electoral.

El senador aseguró que no reconoce el resultado que favoreció al candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y manifestó su desacuerdo con las decisiones adoptadas durante la jornada.

Uno de los principales cuestionamientos de Bolsonaro está relacionado con la actuación del ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante la jornada electoral, Zanin ordenó extender el horario de votación hasta las 19:00, dos horas después del cierre inicialmente previsto.

La medida respondió a denuncias sobre dificultades de transporte público que podían impedir que determinados ciudadanos llegaran a sus centros de votación.