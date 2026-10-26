Presidentes latinoamericanos felicitan a Lula por su reelección en Brasil

Presidentes de varios países de la región felicitaron al mandatario brasileño tras su triunfo en la segunda vuelta de este domingo 25 de octubre, en la que derrotó al senador Flávio Bolsonaro.

Los gobernantes de Bolivia, México, Cuba, Uruguay, Paraguay y Panamá utilizaron sus redes sociales para reconocer el resultado electoral y expresar sus expectativas sobre la continuidad de las relaciones diplomáticas y la cooperación regional.

Lula logró su cuarto mandato presidencial no consecutivo después de una remontada electoral, tras haber quedado en segundo lugar durante la primera vuelta del 4 de octubre.

Uno de los primeros mandatarios en pronunciarse fue el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira, quien resaltó la relación histórica entre Bolivia y Brasil.

“Felicito al presidente Lula da Silva por su victoria. Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones”, escribió Paz en sus redes sociales.

El mensaje refleja la intención del Gobierno boliviano de mantener la cooperación con Brasil, uno de sus principales socios comerciales y un país estratégico para la integración energética, económica y fronteriza.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también felicitó a Lula tras conocerse su victoria.

“Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, publicó la mandataria mexicana.

El pronunciamiento formó parte de las primeras reacciones internacionales a la definición de la contienda presidencial brasileña.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, envió un mensaje a Lula en nombre del Gobierno y el pueblo cubanos.

En su publicación, calificó la victoria como histórica y expresó su respaldo a la continuidad de la cooperación entre ambos países.

También manifestó la disposición de Cuba de seguir trabajando por la integración latinoamericana y caribeña.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, informó que se comunicó directamente con el mandatario brasileño para felicitarlo.

Orsi destacó tanto la victoria electoral como el desarrollo del proceso democrático en Brasil.

El gobernante uruguayo, que mantiene una relación política y personal con Lula, celebró la participación ciudadana en la elección.

El presidente paraguayo Santiago Peña felicitó al mandatario brasileño y reconoció la jornada electoral.

Peña subrayó que Paraguay y Brasil comparten una agenda de integración y desarrollo y expresó la voluntad de seguir trabajando conjuntamente por el bienestar de sus poblaciones.

Brasil es un socio fundamental de Paraguay en los ámbitos comercial, energético y de infraestructura regional.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se sumó a los mensajes enviados desde América Latina.

El mandatario felicitó al pueblo brasileño por la jornada democrática y a Lula por su victoria.

Asimismo, expresó su intención de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambos países.

Desde Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner felicitó al pueblo brasileño y a Lula por el resultado electoral.

En su mensaje, destacó la movilización ciudadana y la capacidad del mandatario brasileño de recuperar terreno después de la primera vuelta.

Su pronunciamiento se sumó a las reacciones de distintos dirigentes políticos de la región.

Lula consigue un cuarto mandato presidencial

El Tribunal Superior Electoral de Brasil confirmó la victoria de Lula sobre Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta.

En un corte oficial con el 99,96% de las urnas escrutadas, Lula alcanzaba el 51,78% de los votos válidos, mientras que Bolsonaro obtenía el 48,22%.