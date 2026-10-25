Cierran los últimos colegios electorales en Brasil y se reanuda el recuento de votos

Los últimos colegios electorales de Brasil cerraron sus puertas a las 19.00 hora local (22.00 GMT) de este domingo para reanudar inicio al recuento de votos en la segunda vuelta electoral, poniendo fin al plazo extraordinario de dos horas fijado por la Corte Suprema.

Una parte sustancial de las escuelas cerró a las 17:00 hora local (20:00 hora GMT), el horario original de cierre y parte continuó dos horas más por orden judicial, en medio de un clima de marcada confusión entre las autoridades de mesa.

La segunda vuelta electoral en Brasil, entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, estuvo marcada por la ampliación de dos horas del horario de votación, una medida que generó confusión en varias mesas electorales y obligó a pausar temporalmente la publicación de resultados.

Tras el cierre de los centros de votación, las autoridades electorales anunciaron la reanudación de la recepción de los boletines de urna, el conteo de votos y la divulgación de resultados después de las 19:00, hora local (18:00 en Bolivia).

La prórroga fue ordenada por el juez de la Corte Suprema Cristiano Zanin, tras denuncias de dificultades en el transporte público en algunas ciudades y fuertes lluvias en distintas regiones del país.

La campaña electoral, iniciada el pasado 16 de agosto, estuvo marcada por una fuerte polarización. Las últimas encuestas mostraban una disputa ajustada entre ambos candidatos, con una ligera ventaja para Flávio Bolsonaro.

El resultado definirá quién asumirá la Presidencia de Brasil el 5 de enero de 2027, tras una contienda que enfrenta dos proyectos políticos opuestos.