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Bolsonaro vota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil

Tras sufragar, destacó su campaña y pidió a los brasileños acudir a las urnas, en una segunda vuelta en la que disputa la Presidencia con Luiz Inácio Lula da Silva

Red Uno de Bolivia

25/10/2026 7:59

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Flávio Bolsonaro emitió su voto en la segunda vuelta de Brasil. Foto EFE.
Brasil

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El candidato presidencial del Partido Liberal (PL) acudió durante las primeras horas de este domingo 25 de octubre a un centro electoral de Río de Janeiro para participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llegó alrededor de las 08:20 a la Escuela Municipal Barão Homem de Mello, ubicada en el barrio de Vila Isabel, en la zona norte de la ciudad.

Bolsonaro estuvo acompañado de su esposa, Fernanda Bolsonaro, y de su madre, Rogéria Bolsonaro, en una jornada que definirá al próximo presidente brasileño.

Tras votar, Flávio Bolsonaro hizo un llamado a la participación ciudadana.

El candidato calificó su campaña como alegre y limpia y pidió que los electores ejerzan su derecho al voto independientemente de las condiciones meteorológicas.

También reiteró sus críticas a la situación económica y de seguridad del país, argumentos que formaron parte de su campaña presidencial.


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