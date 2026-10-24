Francia registró casi 1.000 detenidos durante una nueva jornada de protestas

Una nueva jornada de protestas se desarrolló este sábado en varias ciudades de Francia, con miles de personas movilizadas y casi 1.000 detenidos, según informó el ministro del Interior, Laurent Nuñez. Las manifestaciones se concentraron en París, Lyon y Nantes, entre otras localidades,.

En París, alrededor de 110.000 personas participaron en una movilización convocada a nivel nacional. Aunque la marcha transcurrió mayormente en calma, al final de la jornada se registraron incidentes en Porte de Vincennes, donde algunos manifestantes lanzaron objetos contra los agentes y levantaron barricadas.

Foto: AFP News

Las autoridades desplegaron cerca de 70.000 policías en todo el país para controlar las movilizaciones, luego de las críticas al Gobierno por los disturbios y saqueos del fin de semana anterior, que dejaron más de 2.700 detenidos.

En varias ciudades se utilizaron gases lacrimógenos y se aplicaron restricciones a las manifestaciones, mientras que en París se cerraron algunas estaciones del metro y se establecieron rutas autorizadas para la marcha.

Protestas se extendieron a otros países europeos

En Barcelona, jóvenes salieron a las calles y algunos atacaron negocios y prendieron fuego a mobiliario urbano.

En Bruselas, la Policía utilizó gases lacrimógenos y gas pimienta durante enfrentamientos con manifestantes que reclamaban mejoras en el sistema educativo.

En Tirana, Albania, miles de personas participaron en una movilización antigubernamental, mientras que en Milán se reforzaron las medidas de seguridad ante las protestas por el costo de vida.

Las movilizaciones en Francia comenzaron en septiembre, impulsadas inicialmente por estudiantes que denunciaban la falta de profesores, el deterioro de las escuelas y las desigualdades educativas.

Foto: AFP News

Sin embargo, las demandas se ampliaron e incorporaron reclamos relacionados con el costo de vida, la respuesta gubernamental frente al cambio climático y las restricciones al derecho a manifestarse.