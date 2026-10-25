María Corina Machado regresa a Venezuela tras casi diez meses en el exilio

La líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, regresó a Venezuela y reapareció públicamente en una iglesia católica del estado Lara, en el noroeste del país, donde fue recibida por seguidores de su partido Vente Venezuela.

“Estoy aquí. Con ustedes”, escribió Machado en su cuenta de X minutos antes de su reaparición. Las imágenes difundidas por su equipo de comunicaciones la muestran saludando a los asistentes a una misa y a personas congregadas en la plaza de Santa Rosa, en Barquisimeto.

La agencia EFE informó sobre el regreso de la dirigente, aunque hasta el momento no se han divulgado detalles sobre la ruta que utilizó para ingresar al país.

Reaparece en una iglesia del estado Lara

Machado acudió a la iglesia de Santa Rosa para agradecer a la Divina Pastora por su regreso, según informaron sus voceros. Durante su ingreso al templo, varios seguidores expresaron su respaldo con gritos y muestras de afecto.

La dirigente había salido de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir en Oslo el Premio Nobel de la Paz, después de permanecer durante meses en la clandestinidad. Desde entonces, había manifestado su intención de regresar.

Su equipo denunció anteriormente que enfrentó al menos siete impedimentos por vía aérea y marítima que frustraron sus intentos de volver al país.

Edmundo González Urrutia celebra su regreso

El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, aliado político de Machado, celebró su retorno y anunció que también tiene previsto regresar a Venezuela.

“Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”, escribió González Urrutia en X.

El dirigente, que permanece fuera del país desde septiembre de 2024, agregó que espera reunirse próximamente con Machado para impulsar el avance de Venezuela hacia la libertad.

González Urrutia fue el candidato respaldado por Machado en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. La oposición sostiene que las copias de las actas electorales que recopiló muestran su victoria, mientras que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar el detalle completo de los resultados.

Regreso en medio de un nuevo escenario político

El retorno de Machado se produce en un contexto de cambios políticos en Venezuela, después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero de 2026 y de la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina, según el contexto recogido por AFP.

El partido Vente Venezuela reclama la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales en 2027. Rodríguez ha señalado que habrá comicios, aunque no ha precisado una fecha, mientras su Gobierno mantiene conversaciones con un sector de la oposición orientadas a una transición política.

Machado no participa en esa mesa de diálogo, pero ha manifestado que no pretende obstaculizar las conversaciones y que está dispuesta a negociar bajo determinadas condiciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que no tenía información previa sobre el regreso de Machado y expresó su deseo de que se encuentre segura.

“Espero que esté a salvo”, declaró ante periodistas, según los reportes difundidos sobre sus declaraciones.

Durante su estancia fuera de Venezuela, Machado se reunió con Trump y le entregó la medalla correspondiente al Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, el mandatario estadounidense también ha expresado su respaldo a Delcy Rodríguez y ha destacado los acuerdos comerciales y petroleros alcanzados con su Gobierno.

En declaraciones recogidas por medios internacionales, Trump afirmó que Estados Unidos mantiene un control amplio sobre la situación venezolana y consideró prematuro hablar de nuevas elecciones democráticas.