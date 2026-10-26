Pedro Sánchez afirma que la remontada de Lula en Brasil la repetirá él en España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, felicitó este lunes a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil y aseguró que la remontada que ha protagonizado frente a lo que auguraban las encuestas la repetirá él en España en los comicios del próximo 29 de noviembre.



"Lo que ha pasado en Brasil, pasará también en España. La remontada del progresismo global acaba de empezar", afirmó el socialista Sánchez en un mensaje en la red social X.



Además, calificó de "gran victoria" el resultado obtenido por Lula en las elecciones brasileñas.



El presidente de Brasil ganó este domingo un cuarto mandato en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que ha derrotado contra todo pronóstico a Flávio Bolsonaro, hijo y heredero del exgobernante Jair Bolsonaro.



El líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del candidato de la extrema derecha.



Para las elecciones presidenciales adelantadas del próximo 29 de noviembre en España, los sondeos apuntan a una victoria del conservador Partido Popular (PP), que no obstante necesitaría el apoyo de la ultraderecha de Vox para poder gobernar, mientras que en segundo lugar quedaría el PSOE de Sánchez. EFE

