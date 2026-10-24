El fiscal departamental, Jimmy Fernando López, informó que una comisión de fiscales superiores evalúa la posibilidad de citar a Félix Gerardo Balderas Arteaga y Julio César Porras Velarde, quienes fueron desvinculados de la institución tras detectarse presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones.

La autoridad reveló que, durante la revisión de los despachos que ocupaban, se identificaron procesos desatendidos, posibles casos de retardación de justicia e información que había sido eliminada de equipos electrónicos.

López también aclaró que la desvinculación de ambos exfuncionarios fue dispuesta el 20 de octubre, antes de que se difundiera públicamente la lista estadounidense de restricciones migratorias en la que aparecen sus nombres.

Explicó que el Ministerio Público conformó una comisión encabezada por fiscales superiores para revisar los hechos detectados y determinar qué actuaciones corresponden.

“Después de haber sido desvinculados estos dos fiscales, hay una comisión de fiscales encabezada por los fiscales superiores. Ellos están evaluando la posibilidad de citarlos ante estos hechos ocurridos”, manifestó.

López precisó que todavía no se ha definido si los exfiscales serán convocados ni en qué calidad procesal.

“Ahora, en qué calidad van a ser citados, ellos lo van a determinar en el transcurso de las horas o de estos días que vienen”, explicó.

Según Jimmy López, los inventarios realizados y la intervención de las funcionarias que asumieron esas carteras permitieron identificar varias irregularidades.

“Se logró determinar retardación de justicia, procesos olvidados, archivados”, afirmó.

La autoridad señaló que estas observaciones forman parte de la evaluación institucional y deberán ser examinadas para establecer si corresponden responsabilidades administrativas o penales.

Otra de las revelaciones realizadas por López está relacionada con los equipos electrónicos utilizados en los despachos intervenidos.

El fiscal departamental aseguró que las computadoras presentaban información eliminada, una situación que dificultó reconstruir algunas actuaciones investigativas.

“Las computadoras o los equipos electrónicos se encontraban con la información eliminada, lo que no ha permitido que podamos tener certeza acerca de los actos, de algunos actos de investigación”, manifestó.

López fue enfático al diferenciar la salida de los exfiscales de la publicación de las restricciones de visas impuestas por Estados Unidos.

“La desvinculación de ellos no nace como consecuencia y fruto de las listas que salen de Estados Unidos”, aseguró.

Explicó que la decisión se generó el martes 20 de octubre a raíz de antecedentes y presuntas irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones.

Según sostuvo, el fiscal general interino, José Armando Urioste, dispuso la desvinculación como parte de los cambios internos del Ministerio Público.

En medio de los cambios institucionales, Ruddy Parada fue designado fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz.

El cargo era ocupado anteriormente por Julio César Porras Velarde, quien ejerció funciones durante la gestión del exfiscal general Roger Mariaca.