Brasil define este domingo 25 de octubre a su próximo presidente y el resultado también despierta expectativas económicas en Bolivia. Más allá de la disputa electoral entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, el país vecino representa uno de los mercados más importantes para las exportaciones e importaciones bolivianas.

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, analizó la importancia de esta relación y advirtió que Bolivia todavía enfrenta grandes desafíos para aprovechar las oportunidades comerciales que ofrece la economía brasileña.

Según explicó, Brasil es el segundo socio comercial del país, pero existe una marcada diferencia entre la cantidad de productos que ambos intercambian y el valor de las exportaciones bolivianas.

Rodríguez destacó la dimensión económica del gigante sudamericano, que se encuentra entre las mayores economías del mundo.

“Brasil es un coloso en muchos aspectos a nivel mundial”, manifestó.

El economista señaló que el país vecino tiene un mercado de más de 200 millones de consumidores y ocupa posiciones destacadas en población, producto interno bruto y comercio exterior.

Para Bolivia, esta cercanía representa una oportunidad de ampliar sus ventas y acceder a nuevos compradores.

Sin embargo, Rodríguez explicó que la relación comercial se ha modificado durante los últimos años, principalmente por la caída de las exportaciones de gas natural.

El gerente general del IBCE recordó que, durante muchos años, Brasil fue el principal destino de las exportaciones bolivianas gracias a la venta de gas natural.

No obstante, la disminución de la producción y los envíos de este energético redujo su participación en el comercio exterior.

“Según el gas ha ido declinando en la producción y exportación hacia el vecino país, China se le ha adelantado como el primer mercado destinatario”, señaló.

Rodríguez explicó que Brasil también ocupa el segundo lugar entre los proveedores de productos importados por Bolivia, por detrás de China.

Uno de los principales problemas identificados por Rodríguez es la concentración de las exportaciones bolivianas en un solo producto.

Según las cifras expuestas durante la entrevista, Bolivia vende anualmente a Brasil algo más de 1.200 millones de dólares, de los cuales más del 80% corresponde al gas natural.

Mientras tanto, las exportaciones no tradicionales apenas superan los 200 millones de dólares anuales, de acuerdo con su estimación.

El ejecutivo recordó que, en el pasado, el gas llegó a representar aproximadamente el 95% de las ventas bolivianas a Brasil y Argentina.

Esta dependencia limita las posibilidades de diversificación y vuelve vulnerable la relación comercial frente a la disminución de la producción hidrocarburífera.

Rodríguez también expuso una marcada diferencia en la variedad de productos comercializados entre ambos países.

Según sus datos, Bolivia exporta alrededor de 110 productos al mercado brasileño, mientras que desde Brasil ingresan anualmente más de 3.000 tipos de productos.

Una de las cifras más importantes mencionadas por Rodríguez está relacionada con el déficit comercial acumulado.

Según su análisis, al excluir el gas natural del intercambio bilateral y considerar el periodo comprendido entre el año 2000 y agosto de 2026, Bolivia acumuló un déficit cercano a los 28.000 millones de dólares con Brasil.

Rodríguez aclaró que el problema se vuelve más evidente cuando se analiza el comercio de productos diferentes a los hidrocarburos.

El economista explicó que el acuerdo comercial entre Bolivia y el Mercosur permite acceder a preferencias arancelarias, pero eso no significa que vender a Brasil sea sencillo.

Según Rodríguez, existen obstáculos relacionados con autorizaciones previas, procedimientos burocráticos, requisitos técnicos y controles sanitarios y fitosanitarios.

“Hay una serie de barreras que son pararancelarias, que son las barreras invisibles”, expresó.

El gerente general del IBCE señaló que estas exigencias pueden dificultar el ingreso de productos bolivianos, especialmente cuando las empresas no cuentan con suficiente capacidad de producción o certificaciones.

Para Rodríguez, el desafío no se limita a negociar mejores condiciones de acceso al mercado brasileño.

También considera necesario fortalecer la productividad, la competitividad, los estándares de calidad y la capacidad de las empresas bolivianas para atender pedidos de mayor volumen.

Con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro disputando la Presidencia, Rodríguez considera que cualquier cambio o continuidad en la política brasileña representa una oportunidad para revisar las relaciones económicas bilaterales.