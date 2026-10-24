Persisten las filas en La Paz para conseguir garrafas de GLP

Vecinos de la ciudad de La Paz continúan formando largas filas para conseguir Gas Licuado de Petróleo (GLP), ante los retrasos en la distribución del producto en diferentes barrios. En la avenida Busch, varias personas aguardaban la llegada de un camión distribuidor con sus garrafas en mano.

Una de las personas que esperaba por el producto relató que llegó desde el barrio Gráfico, debido a que el camión distribuidor no ingresó a su zona desde hace varios días.

“Estamos en búsqueda de gas, estamos caminando en busca. Por ejemplo, yo vengo desde el barrio Gráfico y hace días que no entra el camión distribuidor por allí. Tenemos que venir hasta aquí cargando garrafas; hay personas que incluso son mayores y no sé cómo le van a hacer”, relató.

El vecino también señaló que los camiones estarían llegando principalmente a algunos puntos, como el ingreso a Villa Fátima, donde, según su testimonio, las filas se mantienen desde la semana pasada.

Asimismo, indicó que algunos vecinos consultaron en sus zonas, pero recibieron respuestas de que los vendedores dejaron de comercializar el producto por temor a que se lo decomisen.

“ Hemos preguntado en la zona, pero nos han indicado que no les están dejando por temor a que les decomisen; por temor ya no están vendiendo”, agregó.

Las filas se registran desde el pasado lunes. Algunos vecinos incluso se trasladan de un lugar a otro con sus garrafas para encontrar un punto de distribución donde puedan comprar el combustible.

Controles para evitar el acaparamiento

La escasez y los retrasos en la distribución de GLP también generaron reclamos, protestas y bloqueos vecinales en la ciudad de La Paz. Vecinos, comerciantes y cocineras denunciaron que los camiones no llegan con regularidad a sus barrios, por lo que deben madrugar o desplazarse a otros sectores para conseguir una garrafa.

En ese contexto, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informaron sobre el envío de entre 43.000 y 45.000 garrafas diarias para La Paz y El Alto. Los camiones distribuidores cuentan con escolta policial para prevenir posibles desvíos al contrabando y el acaparamiento.

Además, se dispuso limitar la venta a una garrafa por familia como medida para frenar la especulación. Sin embargo, las filas continúan en distintos puntos de la ciudad, mientras los vecinos buscan abastecerse del producto.