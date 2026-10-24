Balacera en Concepción: Hay dos personas heridas y despliegan operativo policial

Una balacera registrada la tarde de este sábado en el municipio de Concepción dejó a dos personas heridas y movilizó a efectivos policiales. La víctima fue trasladada al Hospital Municipal César Banzer, mientras se busca identificar a los responsables del tiroteo.

El hecho se reportó cerca de las 17:00, en inmediaciones del cementerio municipal. Hasta el momento, no se conocen las circunstancias que desencadenaron el tiroteo.

Tras el incidente, se encontró una camioneta con al menos cinco impactos de bala en la parte delantera. El vehículo es uno de los elementos que podría contribuir a reconstruir lo sucedido.

De manera preliminar, se indicó que los involucrados serían de nacionalidad brasileña; sin embargo, esta información aún no fue confirmada oficialmente.

La Policía realiza operativos en la zona para identificar a los participantes y recabar información que permita establecer cómo se produjo la balacera.

Se aguarda un informe oficial sobre las circunstancias del hecho, la identidad de los heridos y las posibles acciones asumidas contra los involucrados.