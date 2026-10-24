Felcn ejecutó seis operativos antidroga con una afectación de $us 2,7 millones

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ejecutó seis operaciones entre el 18 y el 23 de octubre en ocho departamentos del país, con una afectación económica de aproximadamente $us 2,7 millones, informó este sábado el viceministro de Lucha Integral contra el Narcotráfico, Dorian Fernando Badani.

“Entre todo esto que sucedió esta semana, tenemos una afectación económica al narcotráfico de alrededor de 2,7 millones de dólares, en seis operaciones relevantes y a la validación técnica correspondiente”, indicó la autoridad.

Uno de los principales operativos se realizó en Villa Tunari, Cochabamba, donde se intervino un laboratorio de cristalización de cocaína y varias fábricas móviles de cocaína base.

En el procedimiento fueron aprehendidas ocho personas y se secuestraron armas de fuego, equipos de comunicación y recursos económicos.

Asimismo, en Beni se decomisaron 971 kilos de marihuana; en Potosí, 161,5 kilos; y en Santa Cruz, dos cargamentos de aproximadamente 530 y 198 kilos. En Cochabamba se secuestraron 122,05 kilos de cocaína base y en El Alto, 41,6 kilos de clorhidrato de cocaína.

Por otro lado, en el puesto de control de Locotal, Cochabamba, los efectivos interceptaron un tractocamión que transportaba 2.500 kilos de carbonato de sodio sin la documentación correspondiente.

Badani destacó los resultados de las intervenciones y aseguró que se continuará fortaleciendo el trabajo de la FELCN para combatir el narcotráfico en el país.