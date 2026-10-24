Tras huir a Chile, capturaron al sospechoso de feminicidio en Porongo

El hombre señalado como autor del feminicidio en Warnes fue capturado este sábado en el municipio de Porongo, luego de retornar a Bolivia tras haber fugado a Chile.

La víctima, identificada con las iniciales Karen L. O. C., de 33 años, se encontraba desaparecida desde abril de 2026.

El hallazgo del cuerpo de la mujer se produjo en el marco de las investigaciones por su desaparición. Su concubino, identificado con las iniciales G. J. C., de 43 años, fue aprehendido por la Policía y trasladado hasta el lugar donde presuntamente ocurrió el crimen y donde habría enterrado el cuerpo.

Autor de feminicidio cae en Porongo tras huir a Chile

De acuerdo con la información preliminar, el sospechoso habría confesado su participación en el hecho. Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) participaron en las actuaciones que permitieron recuperar los restos de la víctima.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Warnes, donde se realiza la necropsia médico-legal para establecer las causas de la muerte.

La hermana de la víctima manifestó que desconocía lo ocurrido y que creía que su familiar se encontraba en Chile.

Entretanto, el Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.