Bono Juancito Pinto: revisa cuándo te toca cobrar según tu carnet

El pago del Bono Juancito Pinto comenzará este 26 de octubre en todo el país y se realizará de manera escalonada, según la terminación del carnet de identidad del titular de cobro, que puede ser el padre, la madre o el tutor del estudiante beneficiario.

El Ministerio de Educación estableció un cronograma de cinco semanas para organizar el pago del incentivo de Bs 300, destinado a estudiantes de primaria, secundaria y educación especial de unidades educativas fiscales y de convenio.

Para acceder al beneficio, es indispensable que el estudiante esté correctamente registrado con la cédula de identidad del titular de cobro en su respectiva unidad educativa.

Por ello, las familias deben verificar que los datos estén registrados correctamente para evitar inconvenientes al momento de cobrar.

El cronograma establece las siguientes fechas, de acuerdo con el último dígito del carnet de identidad:

Del 26 de octubre al 1 de noviembre: terminaciones 1 y 2.

Del 2 al 8 de noviembre: terminaciones 3 y 4.

Del 9 al 15 de noviembre: terminaciones 5 y 6.

Del 16 al 22 de noviembre: terminaciones 7 y 8.

Del 23 al 29 de noviembre: terminaciones 9 y 0.

Una vez concluida la quinta semana, se habilitará el pago irrestricto a nivel nacional, por lo que los beneficiarios podrán cobrar sin la restricción de las terminaciones establecidas en el cronograma.