Cinco policías enfrentan audiencia cautelar por facilitar un celular a Mariaca

Cinco efectivos policiales enfrentan una audiencia de medidas cautelares en Potosí, investigados por presuntamente facilitar el acceso a un teléfono celular al exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien cumple detención preventiva en el penal de Cantumarca.

La audiencia se desarrolla en el Palacio de Justicia de Potosí y comenzó a las 14:30, con la participación del Ministerio Público y los abogados defensores de los uniformados.

Durante la sesión, uno de los acusados planteó un incidente relacionado con el tiempo que habría permanecido bajo arresto. Según el reporte desde el lugar, el efectivo habría estado arrestado por más de nueve horas, situación que también está siendo evaluada por el juez.

En paralelo, la Policía Boliviana modificó el sistema de custodia de Mariaca dentro del penal de Cantumarca, luego de detectarse que presuntamente habría tenido acceso a teléfonos celulares desde su celda.

El comandante departamental de la Policía de Potosí, coronel Franklin Roger Villazón, informó que los efectivos asignados a la vigilancia del privado de libertad serán relevados cada 24 horas, en lugar de permanecer una semana en la misma función.

La audiencia continuará durante las próximas horas, mientras la autoridad judicial analiza los incidentes planteados y define la situación legal de los cinco policías investigados por el presunto acceso irregular a un teléfono celular dentro del recinto penitenciario.