Tras balacera en Concepción, atracan a un taxista y huyen con su vehículo

Un taxista vivió momentos de tensión luego de ser atracado por personas involucradas en una balacera registrada en el municipio de Concepción, Santa Cruz. Los sujetos le quitaron su motorizado para trasladar a uno de los heridos hasta un hospital y posteriormente escaparon.

De acuerdo con el reporte policial, los presuntos involucrados serían dos grupos que coincidieron en el lugar y realizaron disparos desde sus vehículos.

Al quedar imposibilitados de continuar avanzando, interceptaron al taxista y le robaron su vehículo.

El conductor quedó sin su motorizado, que fue utilizado para llevar al herido hasta el centro médico. Una vez en el lugar, los involucrados abandonaron al lesionado y huyeron con rumbo desconocido.

Tras lo ocurrido, la Policía desplegó un operativo en las salidas del municipio, principalmente en las rutas que conectan con Santa Cruz, para localizar a los responsables del hecho.