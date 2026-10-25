Autopsia busca esclarecer la muerte de mujer hallada enterrada en Santa Cruz

La investigación por la muerte de una mujer de 33 años, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en una comunidad entre Okinawa y Montero, continúa a la espera de los resultados médico-legales que permitan establecer las causas del fallecimiento.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Warnes, Ricardo Pardo, informó que la necropsia fue realizada en la morgue municipal de Warnes, aunque el diagnóstico todavía estaba pendiente de confirmación por parte del equipo forense.

“Con diagnóstico por el momento a determinar, ya que estaría consultando con su médico supervisor, por la data del tiempo”, explicó Pardo, quien señaló que, de manera preliminar, la muerte habría ocurrido hace aproximadamente seis meses.

La víctima había sido reportada como desaparecida desde el 16 de abril, según la información proporcionada por sus familiares. Las indagaciones permitieron a los investigadores ubicar el lugar donde se encontraba el cuerpo, enterrado en una fosa de aproximadamente dos metros de profundidad.

En paralelo, la Policía continúa con las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias del hecho. El sospechoso aprehendido será sometido a declaración y, de acuerdo con Pardo, todavía se debe establecer la tipificación legal correspondiente.

Por el momento, tampoco se confirmó la participación de otras personas. Pardo indicó que existen referencias proporcionadas por los familiares y audios que serán considerados dentro de las investigaciones.