Tres de los cinco efectivos policiales investigados por presuntamente facilitar un teléfono celular al exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, fueron beneficiados con detención domiciliaria, mientras que los otros dos fueron enviados a prisión con detención preventiva.

Desde el pasado 5 de octubre, Mariaca permanece recluido en el penal de Cantumarca en cumplimiento de dos órdenes de detención preventiva.

Está acusado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas.

Los dos policías enviados a Uyuni deberán permanecer recluidos durante cuatro meses, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que el exfiscal habría tenido acceso a un teléfono celular dentro del recinto penitenciario.

Foto: Red Uno

En tanto, los otros tres uniformados podrán cumplir detención domiciliaria, de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad judicial.

Tras conocerse que Mariaca presuntamente habría tenido acceso a teléfonos celulares desde su celda, la Policía Boliviana también modificó el sistema de custodia del privado de libertad.

La nueva disposición establece que los efectivos asignados a su vigilancia sean relevados cada 24 horas, en lugar de permanecer una semana en la misma función.