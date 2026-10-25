“Fue un intento de ejecución”: Santistevan vincula balacera en Concepción con PCC y Comando Vermelho

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Jorge Santistevan, advirtió que la balacera registrada en el municipio de Concepción estaría relacionada con una pugna entre facciones criminales vinculadas al Primer Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho.

De acuerdo con la información proporcionada, dos ciudadanos brasileños que se trasladaban en una camioneta fueron perseguidos durante varias cuadras por sujetos que se movilizaban en motocicletas.

Una de las motos interceptó el vehículo y sus ocupantes realizaron una ráfaga de disparos, dejando gravemente heridos a los dos hombres.

Santistevan precisó que el hecho no sería una balacera con intercambio de disparos, sino un intento de ejecución.

“Entonces, aquellas personas que han caído ahora heridos, no son brasileños sueltos, forman parte de la estructura criminal”, sostuvo la autoridad.

El secretario también señaló que estas facciones mantienen disputas por el control de una franja vinculada al narcotráfico que se extiende desde la frontera con Brasil, pasando por San Matías, Concepción y San Ignacio, hacia el interior del territorio boliviano.

“Desde allá están mandando órdenes para que ellos decidan quiénes tienen permiso para entrar, quiénes tienen permiso para traficar en el corredor, quiénes deben ser ejecutados”, manifestó.

Ante estos hechos, Santistevan indicó que se prevé intensificar las labores de inteligencia para identificar no solo a los integrantes de estas estructuras, sino también a sus principales responsables.